Navijači Dinama ogorčeni zbog žestokog posrtaja plavih: Posebno su se okomili na dvojicu tragičara

U posljednjem susretu devetog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva je kao domaćin na stadionu Maksimir pobijedila Dinamo sa 2-1 nanijevši "modrima" drugi poraz sezone. Bila je to iznimno zanimljiva utakmica s tri gola, još nizom prilika, ali i dvojbenih situacija o kojima je odlučivao VAR i o kojima će se sasvim sigurno još raspravljati.

Golove za "lokose" zabili su Aleks Stojković (21) i Marko Pajač (61-11m), dok je pogodak za goste zabio Dion Drena Beljo (67). Dinamov strateg Mario Kovačević napravio je tek jednu izmjenu u prvih 11 u odnosu na utakmicu protiv Maccabija. Umjesto Mihe Zajca zaigrao je Ismael Bennacer, koji nema pravo nastupa u Europi. S druge strane Nikica Jelavić je u izostanku Ivana Katića u vezni red postavio Matiju Subotića, dok je mjesto u napadu dobio Dušan Vukovića koji je u prethodne dvije utakmice ulazio s klupe.

Upravo je Dinamov trener Mario Kovačević meta kritika na društvenim mrežama, posebice od strane navijača plavih koji su raznim komentarima zasuli klupsku Facebook stranicu. Uz njega, najviše negativnih komentara dobio je vratar Ivan Nevistić.

- Ovo je isključivo trenerov poraz ili onoga ko mu sastavlja momčad

- Mario Kovačević je sramota za vođenje ove utakmice. Apsolutno njegov poraz koji je sramota. Ne sramotan izgubiti od Lokomotive, nego izvesti skoro identicnu ekipu kao protiv Maccabija je samoubojstvo. Ne možeš se mentalno prebaciti u tako kratkom roku na HNL. Imas dvije postave koje se realno mogu boriti za prvaka HNL i ti napravis ovo. Treba te biti sramota. Nije ovo Slaven Belupo (uz duzno poštovanje Belupu).

- Koliko je zaslužan za Europske pobjede, definitvno je kriv za poraze od Varaždina i Lokse. Premalo rotacije danas presudile.

Šteta, stvarno šteta, nadam se da je ovo zadnje. Toliko gladnih pojedinaca čeka na klupi a nisu ni kao zamjene ušle.

- Boban je napravio dobar posao, ali složiti ovakvu momčad i na golu ostaviti balerinu i šminkera Nevistića je prevelika pogreška!

- Ima li tko stručan reći treneru da moze rotirati igrače s klupe koji su mu na raspolaganju - samo su neki od komentara.