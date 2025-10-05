Naši Portali
VIDEO: BILO JE ZANIMLJIVO

Evo što se događalo na gostovanju Dinama u Srbiji, klub objavio ekskluzivne snimke

screenshot yotube
VL
Autor
vecernji.hr
05.10.2025.
u 10:37

Zagrebački Dinamo uspješno je odradio gostovanje u Srbiji gdje je svladao Maccabi Tel Aviv. Klub je sada objavio i video koji prikazuje put Modrih pod dosad neviđenim mjerama osiguranja, od dolaska u Beograd do same utakmice

Dinamo je nastavio sa stopostotnim učinkom u Europskoj ligi. Nakon pobjede nad Fenerbahčeom, Modri su u Bačkoj Topoli svladali i izraelski Maccabi Tel Aviv s 3:1, čime su se učvrstili na vrhu ljestvice. Utakmica je bila specifična jer je izraelski klub, zbog situacije u svojoj zemlji, primoran igrati domaće susrete na neutralnim terenima, a ove sezone utočište su pronašli upravo u Srbiji. Trenutak kada je postalo jasno da će Dinamo, po prvi put nakon 28 godina, morati u Srbiju, izazvao je veliku pažnju, a nogomet je pao u drugi plan. Glavna tema postala je sigurnost, zbog čega je Uefa donijela odluku o zabrani dolaska gostujućih navijača. Modri su tako u Bačkoj Topoli bili lišeni podrške s tribina, no unatoč napetosti, sve je proteklo bez ijednog incidenta.

Kako bi navijačima, koji nisu mogli prisustvovati, približio atmosferu, Dinamo je objavio ekskluzivni vlog s putovanja. Snimke prikazuju dolazak momčadi na beogradski aerodrom, gdje ih je dočekalo snažno osiguranje. Igrači i stožer bili su smješteni u hotelu na periferiji grada pod stalnom policijskom zaštitom, uz stroge mjere poput zabrane napuštanja hotela u klupskim obilježjima.

Vrhunac sigurnosnih mjera viđen je na dan utakmice tijekom putovanja od Beograda do Bačke Topole. Dinamovu ekspediciju pratio je konvoj policijskih vozila, a organizatori ništa nisu prepustili slučaju. Kako se vidi na klupskim snimkama, brza cesta bila je privremeno zatvorena za ostali promet kako bi autobus s igračima nesmetano prošao. Scene su podsjećale na protokole za najviše državne dužnosnike.

Na terenu su, pak, sve brige ostavljene po strani. Dinamo je pokazao nadmoć, a pogocima Lisice te dvostrukog strijelca Ljubičića, momčad je upisala drugu pobjedu. Igrači su djelovali koncentrirano, pokazavši da ih izvanredne okolnosti nisu omele. Ovo specifično gostovanje tako je završilo na najbolji mogući način – pobjedom i besprijekornom organizacijom. Klub se vratio u Zagreb s vrijedna tri boda, a sljedeći izazov je gostovanje kod švedskog Malmöa.
Europska liga Srbija Dinamo

