05.10.2025. u 20:47
Dvoboj 9. kola SHNL-a između Lokomotive i Dinama s Maksimira pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
LOKOMOTIVA
Stojaković 21' Pajač 61'
2-1
DINAMO
Beljo 67'
HNL - 9. kolo, 18.45, Maksimir, Zagreb
Kraj
90' (Kraj)

Kraj utakmice i senzacija Lokomotive.

90'

Čudesna obrana Posaveca nakon što je Mišić odapeo bombetinu s distance. 

Nadoknada
90' (Nadoknada)

Sedam minuta sudačke nadoknade. 

Zamjena
88' (Zamjena)

Dajčer ulazi umjesto Stojakovića.

Zamjena
81' (Zamjena)

Zajc mijenja Bennacera. 

Zamjena
79' (Zamjena)

Izlazi Bošković, a ulazi Lorber, umjesto Krivaka ulazi Šitum.

78'

Izvrsna akcija Lokosa, ispala je obrana Dinama, ali Bošković promašuje zicer i cijela vrata. 

75'

Krivak se namješta na udarac i puca pokraj gola. 

Zamjena
73' (Zamjena)

Izlaze Subotić i Vuković, ulaze Žaper i Goričan. 

Gol
67' (Gol)

Dinamo je uspio smanjiti nakon gužve u šesnaestercu, lopta se odbila do Belje koji je preciznim udarcem matirao Posaveca. 

Zamjena
66' (Zamjena)

Stojković ulazi umjesto Hoxhe. 

Gol
61' (Gol)

Siguran izvođač s bijele točke bio je Marko Pajač. 

VAR - Video Assistant Referee
60' (VAR - Video Assistant Referee)

Kazneni udarac za Lokomotivu nakon prekršaja Nevistića koji je promašio loptu i udario Krivaka. 

Zamjena
58' (Zamjena)

Kulenović mijenja Ljubičića. 

Žuti karton
56' (Žuti karton )

Žuti karton za Mišića. 

51'

Dobar ubačaj Bennacera prema Belji koji puca glavom, sjajno to brani Posavec. 

Zamjena
46' (Zamjena)

Počelo je drugo poluvrijeme, Perez Vinlof je zamijenio Godu, a Bakrar ulazi umjesto Lisice. 

Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela. 

Žuti karton
45' (Žuti karton )

Žuti karton za Pajača. 

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Četiri minute nadoknade. 

VAR - Video Assistant Referee
44' (VAR - Video Assistant Referee)

Lokomotiva je zabila još jedan gol Dinamu, ali je poništen zbog prethodnog prekršaja na Bennaceru. 

38'

Hoxha se sjurio u svom stilu, ali s 20 metara puca loše. 

36'

Lokomotiva je tražila igranje rukom Nevistića izvan 16 metara, ali Lovrić i VAR nisu se oglasili. 

Žuti karton
35' (Žuti karton )

Bošković je zaradio žuti karton zbog prigovora. 

31'

Sjajan potez Belje, lažnjakom je izbacio jednog braniča, a onda pucao s ruba šesnaesterca, ali ide to pokraj gola Posaveca. 

Gol
21' (Gol)

Stojaković je matirao Nevistića nakon šuta Krivaka, dugo vremena je VAR pregledavao situaciju, a onda je priznat gol. 

20'

Snažan udarac Mišića ide ravno u Posavca. 

19'

Beljo je iz dobre situacije pucao pokraj gola, ali svirano je igranje rukom napadača Dinama. 

12'

Hoxha sjajno dribla u 16 metara Lokosa, ali krivi pas za Belju. 

5'

Zaprijetila je Lokomotiva, Bošković je tražio Stojakovića, no ispred njega je intervenirao Nevistić. 

Gol
1' (Gol)

Počela je utakmica u Maksimiru. 

SUDAC

Glavni sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. 

Kod Lokomotive nema Katića i Žapera, a kod Dinama u kadru nema Galešića, Torrentea i Pierre-Gabriela.

SASTAVI

Lokomotiva: Posavec; Jukić, Diop, Kolinger - Bošković, Pajač, Subotić, Vešović - Vuković, Krivak, Stojaković

Dinamo: Nevistić; Goda, McKenna, Theophile, Valinčić - Mišić, Bennacer, Ljubičić - Hoxha, Lisica, Beljo

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica HNL-a
 

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i praitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 9. kola SHNL-a u kojem će Dinamo kao gost na Maksimiru igrati protiv Lokomotive. Naravno, situacija je ovo prvremene naravi, Lokomotiva je "podstanar" na Maksimiru pošto se Kranjčevićeva i dalje obnavlja. Prošle sezone u završnici Dinamo je posrnuo upravo na Lokomotivi, vidjet ćemo kako će proć prvi ovosezonski međusobni dvoboj.

PO
Poletarac101
20:10 05.10.2025.

Nevestić🤦‍♂️

CR
crocro
19:14 05.10.2025.

Do sada Dinamo neodgovoran, bezidejan i blijeda sjena od posljednje utakmice. Ovo se jednostavno ne smije dogoditi Dinamu. Očito im Lokomotiva drži lekcije i Lokomotiva im je teži protivnik od Fenerbahčea i Macabija. Što im je to Kovačević rekao, daa će se utakmica sigurno dobiti. Ovo je velika neodgovornost, bez obzira ako Dinamo i pobijedi na kraju.

EJ
ejStef
19:36 05.10.2025.

Sva bezidejnost Kovačevića opet na vidjelu. Ima toliko igrača, a on tupi jedno te isto, isti igrači, ista postava, ista ideja. Lokomotiva zaslužila vodstvo... Pod hitno treba nekog u stručnom stožeru, ovo neće biti dobro, mora dobiti nekog tutora, ovako sam neće nikada naučiti... Opet loša priprema utakmice, izbor igrača itd...

