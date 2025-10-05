Kraj utakmice i senzacija Lokomotive.
Čudesna obrana Posaveca nakon što je Mišić odapeo bombetinu s distance.
Sedam minuta sudačke nadoknade.
Dajčer ulazi umjesto Stojakovića.
Zajc mijenja Bennacera.
Izlazi Bošković, a ulazi Lorber, umjesto Krivaka ulazi Šitum.
Izvrsna akcija Lokosa, ispala je obrana Dinama, ali Bošković promašuje zicer i cijela vrata.
Krivak se namješta na udarac i puca pokraj gola.
Izlaze Subotić i Vuković, ulaze Žaper i Goričan.
Dinamo je uspio smanjiti nakon gužve u šesnaestercu, lopta se odbila do Belje koji je preciznim udarcem matirao Posaveca.
Stojković ulazi umjesto Hoxhe.
Siguran izvođač s bijele točke bio je Marko Pajač.
Kazneni udarac za Lokomotivu nakon prekršaja Nevistića koji je promašio loptu i udario Krivaka.
Kulenović mijenja Ljubičića.
Žuti karton za Mišića.
Dobar ubačaj Bennacera prema Belji koji puca glavom, sjajno to brani Posavec.
Počelo je drugo poluvrijeme, Perez Vinlof je zamijenio Godu, a Bakrar ulazi umjesto Lisice.
Kraj prvog dijela.
Žuti karton za Pajača.
Četiri minute nadoknade.
Lokomotiva je zabila još jedan gol Dinamu, ali je poništen zbog prethodnog prekršaja na Bennaceru.
Hoxha se sjurio u svom stilu, ali s 20 metara puca loše.
Lokomotiva je tražila igranje rukom Nevistića izvan 16 metara, ali Lovrić i VAR nisu se oglasili.
Bošković je zaradio žuti karton zbog prigovora.
Sjajan potez Belje, lažnjakom je izbacio jednog braniča, a onda pucao s ruba šesnaesterca, ali ide to pokraj gola Posaveca.
Stojaković je matirao Nevistića nakon šuta Krivaka, dugo vremena je VAR pregledavao situaciju, a onda je priznat gol.
Snažan udarac Mišića ide ravno u Posavca.
Beljo je iz dobre situacije pucao pokraj gola, ali svirano je igranje rukom napadača Dinama.
Hoxha sjajno dribla u 16 metara Lokosa, ali krivi pas za Belju.
Zaprijetila je Lokomotiva, Bošković je tražio Stojakovića, no ispred njega je intervenirao Nevistić.
Počela je utakmica u Maksimiru.
Glavni sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova.
Kod Lokomotive nema Katića i Žapera, a kod Dinama u kadru nema Galešića, Torrentea i Pierre-Gabriela.
Lokomotiva: Posavec; Jukić, Diop, Kolinger - Bošković, Pajač, Subotić, Vešović - Vuković, Krivak, Stojaković
Dinamo: Nevistić; Goda, McKenna, Theophile, Valinčić - Mišić, Bennacer, Ljubičić - Hoxha, Lisica, Beljo
Evo kako trenutno izgleda ljestvica HNL-a
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i praitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 9. kola SHNL-a u kojem će Dinamo kao gost na Maksimiru igrati protiv Lokomotive. Naravno, situacija je ovo prvremene naravi, Lokomotiva je "podstanar" na Maksimiru pošto se Kranjčevićeva i dalje obnavlja. Prošle sezone u završnici Dinamo je posrnuo upravo na Lokomotivi, vidjet ćemo kako će proć prvi ovosezonski međusobni dvoboj.
Do sada Dinamo neodgovoran, bezidejan i blijeda sjena od posljednje utakmice. Ovo se jednostavno ne smije dogoditi Dinamu. Očito im Lokomotiva drži lekcije i Lokomotiva im je teži protivnik od Fenerbahčea i Macabija. Što im je to Kovačević rekao, daa će se utakmica sigurno dobiti. Ovo je velika neodgovornost, bez obzira ako Dinamo i pobijedi na kraju.
Sva bezidejnost Kovačevića opet na vidjelu. Ima toliko igrača, a on tupi jedno te isto, isti igrači, ista postava, ista ideja. Lokomotiva zaslužila vodstvo... Pod hitno treba nekog u stručnom stožeru, ovo neće biti dobro, mora dobiti nekog tutora, ovako sam neće nikada naučiti... Opet loša priprema utakmice, izbor igrača itd...
