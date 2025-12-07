Bivši dinamovac iza sebe ima težak put: 'Ne čitam komentare. HNS? Nitko me još nije zvao...'

U utorak ste u tiskanom izdanju Večernjeg lista mogli pročitati tekst kolege Tomislava Dasovića u kojem se analizira trenutačna situacija kad je riječ o hrvatskim nogometnim vratarima. Jedan od najvažnijih zaključaka iz tog teksta je taj da je Adrian Šemper, 27-godišnji vratar talijanskog prvoligaša Pise, jedini Hrvat koji standardno brani u 'ligama petice' ove sezone. Međutim ne samo da brani nego i to radi jako kvalitetno. Zagrepčanin je trenutačno treći vratar lige po broju obrana (42), treći vratar lige po broju obranjenih udaraca koji su upućeni iz kaznenog prostora (26), dok je po utakmicama s čistom mrežom (4), rame uz rame s vratarima velikih klubova (Sommer iz Intera i Maignan iz Milana imaju pet, Di Gregorio iz Juventusa četiri, a Milinković-Savić iz Napolija tri takve utakmice). Sve ovo bio je odličan povod za razgovor s Adrianom Šemperom, koji se unatoč svim ovim dokazima zasad nije pronašao na popisu za hrvatsku reprezentaciju. Razgovor smo započeli komentirajući zadnju utakmicu, onu s Interom koju je Pisa izgubila. U toj utakmici Šemper nije zaigrao zbog gripe koja ga je zahvatila dan prije.

– Bilo mi je žao, ali baš mi je bilo loše. Šteta je, ali nisam na to mogao baš nikako utjecati. Ali dobro, sve je to normalno. Nakon dva-tri dana odmora ozdravio sam i sad sam opet spreman.

Kako gledaš na situaciju u ovoj sezoni, i kako se Pisa po tvom mišljenju prilagodila zahtjevima Serie A?

– Sezona je jako dobro započela s onim remijem protiv Atalante. Odmah smo vidjeli da možemo i da smo konkurentni, da se nemamo čega bojati. Zatim smo, utakmicu po utakmicu, vidjeli da možemo igrati protiv svakoga. U početku nam je nedostajalo malo više iskustva da u nekim utakmicama uspijemo zadržati pozitivan rezultat, ali dizali smo se i u tom segmentu. I evo, do ove utakmice protiv Intera imali smo niz od šest utakmica bez poraza, a na domaćem terenu nismo primili gol već više od dva mjeseca. Postoji žal, imamo tih deset bodova, ali smo jako puno bodova prosipali u završnicama utakmicama. Jedini pravi poraz koji smo ove sezone doživjeli bio je protiv Bologne, ali tada smo imali crveni karton. U svim ostalim utakmicama bili smo konkurentni, ravnopravni suparnicima.

Dugo si branio u Serie B i čekao na svoju priliku u Serie A. Sada kad si u ovoj situaciji, je li ti pomoglo to što si se gradio u Serie B?

– Iz ove pozicije mogu reći da mi nije žao. Uvijek ostaje malo žaljenja što i prije koju sezonu nije došla Serie A, ali može se reći da su me ove sve sezone jako dobro pripremile na ovo što se događa sada. Smatram da sam sad zaista sto posto spreman za Serie A, i ne vidim nijedan faktor ili nedostatak zbog kojega bi vrijedilo suprotno. Od prve utakmice vjerovao sam u sebe i u to da je stigao trenutak koji sam čekao sve ove godine pa da jednostavno ne može i ne smije pobjeći. Sada moram držati tu razinu i iz dana u dan biti sve bolji, jer realno, za to sam i radio svih ovih godina. Siguran sam u sebe i spreman sam na sve što je preda mnom. Ne želim to ispustiti.

Jako dobro kotiraš u ligi i po količini obrana i po održanim čistim mrežama. Kako si zadovoljan svojim izvedbama?

– Iskreno, nisam obraćao pozornost na sve statistike do prije nekidan. Čak sam se i sam malo iznenadio, jer nisam mislio da će statistike biti tako dobre. Mogu reći da sam osjetio dobre stvari, jer kad god se u utakmicama lomio rezultat, imao sam barem jednu ili dvije važne i velike obrane. U tim situacijama sam se pokazao i mislim da je to nešto što me ove sezone krasi. Mi smo ekipa koja u Serie A prima puno udaraca na gol, ali mislim da su baš kod mene presudili ti ključni trenuci utakmica kad čuvaš rezultat. Tu sam napravio iskorak. Prije svake utakmice postavim si cilj da moram obraniti barem jedan-dva zicera, jer znam da će ih biti. Tu moram raditi razliku jer to je ono što ekipi daje snagu.

Kakva je percepcija tvojih izvedbi u Pisi i u Italiji, od suigrača i navijača pa sve do analitičara i medija?

– Osjećam da imam veliku potporu. Bude tu puno i pozitivnih i negativnih komentara, ali moram priznati da sam se ove sezone baš isključio. Ne želim da na mene utječu ni pozitivni ni negativni komentari. Želim da sve ide svojim prirodnim tijekom, da se za svaku utakmicu pripremim na neki svoj način. Neću gledati komentare ni kad je sve odlično, jednostavno želim biti usredotočen i zadržati svoj ritam. Pronašao sam sredinu u kojoj se baš osjećam ugodno. Smatram da sam ove sezone pronašao najbolji balans, a to je da apsolutno ništa ne gledam. Trudim se imati što manje distrakcija, jer takve stvari mogu utjecati i podsvjesno, a ovako imam čistu glavu. Guram svoje i tako se osjećam najslobodnije i najlagodnije.

Trenutačno si jedini Hrvat koji redovito brani u 'ligama petice'. Što ti ta činjenica predstavlja i koliko ti je važna?

– Znam taj podatak i jako mi je bitan. Mislim da je to velika stvar za mene, pogotovo zato što je moj put bio težak. Sada se situacija napokon razvija onako kako želim. Jako mi puno znači to što redovito branim u jednoj od najjačih liga svijeta i to što imam priliku pokazati svoje kvalitete. Znamo da se u svijetu nogometa sve brzo mijenja, ali drago mi je što je trenutačna situacija, hajdemo reći, na mojoj strani.

Je li te u bilo kojem obliku kontaktirao HNS?

– Iskreno, nisam dobio nikakav poziv iz HNS-a. Dosta davno sam zadnji put bio dio reprezentacije, još u U-21 uzrastu. Od tada nemam nikakav kontakt s reprezentacijom. Naravno, težim tome da moje predstave budu što bolje i da se maksimalno približim tom cilju. Uvijek volim ponoviti da nisam netko tko se voli nametati ili biti eksponiran na taj način. Jedini i pravi način za to jest na terenu, pa ako to bude dovoljno za reprezentaciju, neće biti veće sreće za mene. Ako do toga i ne dođe, ja sam i dalje ponosan na ovo što radim, gdje jesam i što pokazujem. Reprezentacija je vrh i to je sigurno jedan od ciljeva, ali ne želim si stavljati taj teret na leđa niti da to određuje moju karijeru.