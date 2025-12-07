Želite na Svjetsko prvenstvo? Ovdje je sve što trebate znati o ulaznicama za utakmice

Put do tribina stadiona na kojima će igrati Hrvatska na Svjetskom prvenstvu 2026. godine istovremeno je i zbunjujuć i skup, no nakon ždrijeba i objave rasporeda, postao je znatno jasniji. Iako su prve dvije faze prodaje ulaznica završene i kroz njih je već prodano gotovo dva milijuna ulaznica, pretežno navijačima iz zemalja domaćina, glavna prilika za hrvatske navijače tek slijedi. Treća i najvažnija faza, nazvana "Random Selection Draw" (Nasumično izvlačenje), započinje 11. prosinca i traje sve do 13. siječnja 2026. godine. Ključno je napomenuti da se ne radi o principu "tko prvi, njegova djevojka" – FIFA ne daje prednost ranijim prijavama, stoga nema potrebe za žurbom prvog dana. Svi prijavljeni unutar zadanog roka imat će jednake šanse u velikom bubnju iz kojeg će se u veljači izvlačiti sretni dobitnici.

Proces prijave zahtijeva prethodnu registraciju i izradu FIFA ID-a na službenoj stranici FIFA.com/tickets. Nakon toga, navijači mogu aplicirati za točno određene utakmice, birajući željeni broj ulaznica (do četiri po utakmici) i jednu od nekoliko cjenovnih kategorija. Ishod može biti trojak: potpuno uspješan, pri čemu dobivate sve ulaznice za koje ste se prijavili; djelomično uspješan, gdje dobivate ulaznice za neke, ali ne i za sve tražene utakmice; ili neuspješan, u kojem ostajete praznih ruku. Važno je znati da je prijava obvezujuća – ako budete izvučeni, FIFA će automatski teretiti vašu karticu za puni iznos dodijeljenih ulaznica, bez mogućnosti naknadnog odustajanja. Stoga je ključno prijavljivati se samo za one utakmice za koje ste sigurni da ih možete financirati.

Cijene ulaznica variraju ovisno o fazi natjecanja, atraktivnosti suparnika i kategoriji sjedala, a početna cijena za utakmice u grupnoj fazi iznosi oko 56 eura. No, FIFA je po prvi put uvela strategiju "varijabilnog određivanja cijena", što znači da se iznosi mijenjaju ovisno o potražnji. Cijene su u drugom krugu prodaje već porasle za otprilike 25 posto, a očekuje se da će ponovno rasti za utakmice popularnih reprezentacija poput Hrvatske, Engleske ili Argentine. Ulaznice su podijeljene u kategorije, pri čemu Kategorija 1 nudi najbolja mjesta uz teren, dok su Kategorija 3 i 4 smještene na gornjim dijelovima tribina, često iza golova ili u kutovima stadiona.

Šanse za uspjeh uvelike ovise o potražnji za pojedinu utakmicu. Dok će za finale ili derbi Hrvatske i Engleske u Dallasu biti iznimno teško doći do najjeftinijih ulaznica, izgledi za utakmice protiv Gane u Philadelphiji ili Paname u Torontu, posebice u skupljim kategorijama, mogli bi biti znatno bolji. FIFA naglašava da prijava za više utakmica ne umanjuje šanse za dobivanje ulaznica za bilo koju pojedinačnu utakmicu jer se svaki zahtjev obrađuje neovisno. Ograničenje je postavljeno na najviše četiri ulaznice po utakmici i ukupno 40 ulaznica po kućanstvu tijekom cijelog turnira.

Što ako ne budem izvučen?

Ako vas sreća ne pomazi u lutriji, još uvijek postoje opcije. Na proljeće 2026. godine kreće posljednja faza prodaje, takozvana "Last-Minute Sales Phase", gdje će se preostali kontingent ulaznica prodavati po principu "najbržeg prsta". Alternativa je tržište preprodaje. FIFA ima vlastitu službenu platformu za preprodaju koja nudi sigurnost i jamči isporuku ulaznica, no cijene su često više. S druge strane, popularne stranice poput StubHuba mogu ponuditi niže cijene, ali nose veći rizik jer ne postoji jamstvo da prodavatelj doista posjeduje ulaznice koje nudi.

Posebna kvota za hrvatske navijače

Osim opće prodaje, FIFA svakom nacionalnom savezu čija reprezentacija sudjeluje na turniru dodjeljuje posebnu kvotu ulaznica, koja iznosi otprilike 8 posto kapaciteta stadiona za svaku utakmicu. To znači da će Hrvatski nogometni savez (HNS) raspolagati s nekoliko tisuća ulaznica za utakmice Vatrenih. HNS će samostalno odrediti kriterije i postupak distribucije tih ulaznica, a prednost će vjerojatno imati članovi službenog kluba navijača reprezentacije. Detalji o ovom procesu bit će objavljeni naknadno.