Napokon otkriveno tko je Daliću poslao nemoralnu ponudu

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić posljednjih je dana došao na naslovnice zbog bogate ponude iz Kine koja mu je garantirala deset milijuna eura godišnje.

- Nisam razgovarao s Kinezima. Ponuda postoji, ponude dolaze i prolaze, što je i normalno za izbornika druge reprezentacije svijeta, ali ja sam i dalje izbornik Hrvatske i tu nemam što više dodati - rekao nam je Dalić pa dodao:

- Ja vodim svoju reprezentaciju i ništa me drugo u ovom trenutku ne zanima.

Sada je napokon otkriveno i koji je klub Daliću bio spreman ponuditi taj novac.

- Tianjin Quanjian je klub koji želi za trenera Zlatka Dalića, još prije mjesec dana i utakmica protiv Portugala i Španjolske predstavnici tog kineskog kluba bili su u Varaždinu kod Dalića. On je tada otklonio ponudu, jer ima svoje obaveze i riječ koju je dao Savezu, ali neka naš izbornik slučajno ne pomisli da ako je rekao 'ne' da su Kinezi odustali! Oni teško odustaju. To je klub koji je taman otkazao svome treneru Paulu Sousi, izdržat će još četiri runde do kraja sezone i priča oko našeg izbornika mogla bi se iznova otvoriti. Samo da znate, ponuda koju je Tianjin Quanjian stavio na stol našem izborniku u Varaždinu je 10 milijuna eura čisto - rekao je za Slobodnu Dalmaciju menadžer agencije Firsteleven ISM Franjo Vranjković.

