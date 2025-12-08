Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!

Da danas, pa i do kraja kalendarske godine, izbornici Fifi trebaju dostaviti popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., na Dalićevom popisu bio bi i 20-godišnji Slavenov dragulj Adriano Jagušić. A nastavi li taj daroviti mladić na proljeće briljirati u dresu Slavena Belupa kako to čini ove jeseni (ili u nekom drugom klubu), poziv na Svjetsko prvenstvo bit će mu gotovo pa zagarantiran. To saznajemo iz kruga ljudi bliskih stručnom stožeru reprezentacije - kod njih više nema dvojbe.

Pogledajmo sada kako Dalić zapravo radi mjesta u avionu za SAD za Jagušića. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru imao je u kadru osmoricu veznih igrača različitih profila: Modrića, Kovačića, Brozovića, Jakića, L. Sučića, Majera, Marija Pašalića i Vlašića. Od njih osmorice, danas su i dalje sigurni Modrić, Kovačić (bude li zdrav), Mario Pašalić, po novome ponovno Vlašić, naravno i Petar Sučić, Moro i Fruk, kao i Jakić – ali za poziciju desnog beka. Dakle, kako sada stvari stoje, između Majera, Baturine, L. Sučića i Jagušića, tražit će se najviše još jedan vezni igrač. A tu je najsigurnija oklada postao – Jagušić.

Zašto? Niz je okolnosti koje mu idu u korist; na primjer Luka Sučić i Baturina, uza sve svoje kvalitete, ne mogu se izboriti za standardnost u momčadima Real Sociedada i Coma, i to im je u kontekstu reprezentacije postalo pretežak uteg. Forma Lovre Majera u Wolfsburgu promjenjiva je (prosječna ocjena na Sofascoreu 6.83), pa je zbog toga bio i izostavljen s posljednjih akcija vatrenih, uz to Majer ima 28 godina, a Jagušić samo dvadeset. I igra kao violina!

Jagušić je već trebao debitirati za A selekciju prošli mjesec, ali Dalić je tom zgodom izašao u susret izborniku mlade selekcije Ivici Oliću, te mu prepustio Adriana u dvije bitne utakmice kvalifikacija za EP, protiv Litve (4:0) i Mađarske (2:0), u kojima je mladić igrao po 90 minuta. Hrvatska selekcija U-21 u ožujku 2026. godine igra protiv Turske, baš u vrijeme kada A vrsta bude na turneji po SAD-u, no veliki su izgledi da Jagušić već tada bude kod Dalića, a ne kod Olića. Naravno, nakon toga ponovno i u lipnju, na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, u razdoblju kada mlada vrsta ne nastupa u kvalifikacijama.

Agenda Zlatka Dalića u ovom slučaju nije samo dati priznanje mladom nogometašu i honorirati mu izvrsnost. Naime, Dalić se već sprema za nadolazeći ciklus Lige nacija i kvalifikacija za Euro 2028., i u tom smislu želi Jagušića što prije upoznati s okruženjem u A vrsti, omogućiti mu iskustvo velikog turnira, upoznavanje ozračja u vatrenima, upijanje profesionalnih manira Modrića, Perišića, Kovačića, Kramarića... Sve kako bi već na jesen Jagušića promovirao u standardnog reprezentativca, po istoj onoj špranci koju su prolazili Luka i Petar Sučić, Martin Baturina, kao i Luka Vušković.

Kod Jagušića sada samo ostaje jedno otvoreno pitanje: u kojem klubu će igrati na proljeće 2026. godine? A upita ima sa svih strana Europe, među ostalim i od Nike Kovača iz Borussije Dortmund. Plan igrača, kao i njegovih zastupnika, kristalno je jasan: Jagušić na proljeće mora nastaviti igrati u kontinuitetu; neka ga netko i kupi, ali ako mu odmah ne može jamčiti minutažu, neka još do ljeta ostane u Slavenu. I dobro – svakome; Adrianu, sadašnjem i budućem klubu, i naravno – reprezentaciji.