Nakon srčanog udara umro Fadil Vokrri, predsjednik kosovskog saveza

Tužna vijest jutros je pogodila Kosova. Nakon posljedica srčanog udara umro je Fadil Vokrri, predsjednik kosovskog nogometnog saveza.

Vijest su objavili lokalni mediji, a potvrdio ju je tajnik Saveza Erol Salihu.

Bivši igrač Partizana i Fenerbahčea preminuo je u 57. godini života.

We are very sad to learn that President of our Football Federation Fadil Vokrri (57) has passed away.



This is such a sad day for our country and football.



Rest in Peace Legend. #RIPFadilVokrri