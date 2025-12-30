Naši Portali
Guido Rodriguez

Juventus pojačanje pronašao u igraču koji dobiva mrvice u Premierligi

30.12.2025.
u 17:03

Rodriguez je ove sezone upisao tek pet nastupa u Premier ligi odigravši 166 minuta. U londonski klub je stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač, a ugovor mu ističe na kraju sezone.

Argentinski veznjak Guido Rodriguez (31), koji u West Hamu ima skromnu minutažu, trebao bi u zimskom prijelaznom roku pojačati Juventus, objavili su talijanski mediji. 

Mediji procjenjuju da West Ham neće tražiti veliku odštetu, a Juventusu treba pojačanje u veznom redu, jer su Manuel Locatelli i Khephren Thuram bili u početnoj postavio u 16 od 17 kola Serie A.  

Rodriguez je karijeru počeo u River Plati, a prije dolaska u Europu četiri je godine proveo u Meksiku igrajući za Tijuanu i Americu. U siječnju 2020. potpisao je za španjolski Betis za kojeg je u 173 utakmice upisao devet pogodaka i četiri asistencije.   

Za reprezentaciju Argentine je skupio 30 nastupa, te je bio prvotimac ekipe koja je 2021. osvojila Copa Americu.  
