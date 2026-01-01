Naši Portali
BREAKING
FOTO/VIDEO Uske stepenice otežale bijeg? Svjedoci opisivali horor u Švicarskoj, i Hrvatska ponudila pomoć
Uoči požara na skijalištu prošla je pored bara: 'Ovdje je kaos, pripremamo se za najgore'
Svjedokinje požara: Konobari su nosili svijeće blizu stropa, sve je brzo planulo
FOTO Luksuzno skijalište postalo je smrtonosna klopka: Ovo je mjesto strave na kojem je poginulo nekoliko desetaka osoba
NASTAO POTPUNI KAOS

Svjedoci opisali užas u švicarskom zimovalištu: 'Ljudi su se naguravali, vikali i pokušavali pobjeći'

VL
Autor
Večernji.hr
01.01.2026.
u 14:39

Mještani svjedoče da su cijelu noć čuli helikoptere, a jedna majka prepričala je poziv svoje 17-godišnje kćeri u kojem joj je u panici javila da se dogodila tragedija. 'Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih', rekla joj je

Nakon strašne tragedije koja se dogodila u novogodišjoj noći u švicarskom skijalištu Crans-Montana, svjedoci su u potpunom šoku Podsjećamo, u ranojutarnjim satima dogodio se požar u baru Le Constellatio u kojem je život izgubilo 40 ljudi, a više od stotinu je ozlijeđeno.

Tragediju je, prema dostupnim informacijama izazvala pirotehnika koja je korištena u zatvorenom prostoru. Ljudi svjedoče da je nastao potpuni kaos, te da se vatra proširila iznimno brzo. 'Ljudi su se naguravali prema gore, svi su vikali i pokušavali pobjeći ', rekao je jedan od svjedoka, piše 24sata. Jedan od očevidaca rekao je da je pirotehnika na bocama zapalila strop. 'Sve se dogodilo u nekoliko sekundi, vatra se proširila nevjerojatnom brzinom i nastala je panika.' Dogodio se, prema ostalim svjedocima, veliki stambedo prema stepenicama koje vode iz podruma bara prema jedinom izlazu. Potvrđeno je i da je evakuacija u hitnim slučajevima u ovom baru bila gotovo nemoguća. Bivši posjetitelj bara svjedočio je da je to već dugo problem. 'Još tada sam pomislio da bi u slučaju panike bilo gotovo nemoguće brzo izaći, jer postoji samo jedan put prema izlazu', rekao je.

Mještani svjedoče da su cijelu noć čuli helikoptere, a jedna majka prepričala je poziv svoje 17-godišnje kćeri u kojem joj je u panici javila da se dogodila tragedija. 'Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih', rekla joj je. Glavna ulica zatvorena je, a područje oko bara je pod potpunom blokadom. Istraga o požaru traje, a ljude su spašavali i satima nakon izbijanja vatre. Helikopteri neprestano prevoze ozlijeđene, a bolnica u Ženevi u potpunoj je pripravnosti za prijem još pacijenata. Na terenu su deseci vozila hitne pomoći i vatrogasaca.  Osim toga, u obližnjem kongresnom centru uspostavljen je prihvatni centar za roditelje i rodbinu. 'Nestao je. Nitko mi ne zna reći gdje je moj sin', vikala je jedna  uplakana majka.

Iz susjedne zgrade u evakuaciji stranara pomogao je i domar.  'Probudili su nas krici. Vidjeli smo crni dim i osjetili jak miris dima. Ljudi su dolazili u panici, bojali su se da će se vatra proširiti. Skuhali smo im kavu i ostali s njima do četiri ujutro', rekao je. Izdan je i apel građanima da se čuvaju rizičnih aktivnosti kako bi se bolnica mogla u potpunosti posvetiti stradalima u požaru. Veleposlanstvo Hrvatske u Švicarskoj potvrdilo je kako među ozlijeđenima nema hrvatskih građana. 'Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu u vezi toga je u kontaktu s nadležnim švicarskim tijelima', napisali su.  
Ključne riječi
tragedija evakuacija Švicarska požar

PV
prcko.vita
15:19 01.01.2026.

Pokušavam nekako da žalim te bogataše. Ja, koja sa prosječnom Hrvatskom plaćom nikada nisam bila na zimovanju, niti ću ikada moći si to priuštiti, ma što god to bilo i kako god to izgledalo. A tko žali mene? Nas? Oni su barem dio života uživali. A mi cijeli život sa HDZ-SDP klikom patimo i robujemo za crkavice, i nitko niti ne spominje više silna poskupljenja koja će generirati daljnja poskupljenja i tako dalje i tako dalje.

