Prestiž! Davor Meštrović i supruga Senka među sretnicima koji u Beču prate Novogodišnji koncert

U tijeku je tradicionalni Novogodišnji koncert Bečke filharmonije, jedan od najpoznatijih i najgledanijih klasičnih glazbenih događaja na svijetu. Na HRt 1 gledamo prijenos koncerta iz Musikvereina u Beču, a među sretnicima koji su uspjeli preko lutrije doći do ulaznice je i voditelj Davor Meštrović, sa suprugom Senkom. U jednom trenutku ih je uhvatila i kamera u loži. što je i primijetila komentatorica Jana Haluza.

Ulaznice se dodjeljuju se isključivo putem lutrije. Prijave se zaprimaju tijekom veljače, dok se izvlačenje održava u ožujku, s obzirom na to da je potražnja za ulaznicama daleko veća od broja dostupnih mjesta u Zlatnoj dvorani Musikvereina. Cijene ulaznica kreću se od 35 do 1.200 eura, ovisno o kategoriji sjedala, a upravo su na taj način do ulaznica došli i Davor Meštrović i njegova supruga.

Ono što Davora i Senku posebno povezuje jest duboka i zajednička strast prema kazališnoj i opernoj umjetnosti. Redoviti su gosti na premijerama u Zagrebu, ali i u Splitu, a njihova prisutnost na kulturnim događanjima svjedoči o tome koliko im je umjetnost važan dio života. Ta zajednička ljubav dodatno obogaćuje njihov odnos, pružajući im teme za razgovor i zajedničke interese.

Par je zajedno više od 25 godina, a kako nam je svojedobno kazao u intervjuu, upoznali su se u njenoj ordinaciji. – Godine 1996. odlučio sam se na ortodontsku terapiju i preko veze sam došao u njenu ordinaciju. Za odličan rezultat ortodontske terapije moraš se dobro raspitati i pažljivo odabrati vrhunskog ortodonta jer terapija traje dvije godine i mora teći besprijekorno. To je uključivalo puno kontrola i s vremenom smo se zaljubili – ispričao nam je Meštar, koji je ponosni otac dvoje djece.

– Ponosan sam na puno toga, ali najviše na djecu. Kako su sve sretne obitelji nalik jedna drugoj tako i mi – posvađamo se i vičemo, ali se i pomirimo. Nema otvorenih nezavršenih svađa i dugih neraspravljenih i neodgovorenih pitanja. Mislim da smo u prosjeku i postotku jednaki u popuštanju. Od dvoje roditelja uvijek će jedan biti mirniji kad je drugi poludio, a tako je i kod djece – rekao je Davor.

Inače, za dirigentskim pultom najpoznatijeg novogodišnjeg koncerta prvi put stoji debitant, Kanađanin Yannick Nézet-Séguin, maestro prepoznatljivog, nestandardnog imidža, koji s Bečkom filharmonijom uspješno surađuje već više od 15 godina. Njihova suradnja započela je 2010. na Mozartovu tjednu u Salzburgu, a ubrzo potom Nézet-Séguin je u posljednji trenutak preuzeo i spasio zahtjevnu turneju orkestra po Sjedinjenim Američkim Državama. Novogodišnji koncert putem televizije, radija i streaminga prenosi se u oko 150 zemalja svijeta.