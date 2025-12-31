Naši Portali
Rasmus Hojlund

Iz Uniteda je došao na posudbu u Napoli, a sada ostaje trajno: 'On je presudan za klub'

Supercoppa Italiana - Semi Final - Napoli v AC Milan
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.12.2025.
u 18:00

Direktor Napolija Giovanni Manna istaknuo je da će danski napadač Rasmus Hojlund (22) sigurno ostati u talijanskom klubu i nakon isteka jednogodišnje posudbe, objavili su talijanski mediji. 

Hojlund je stigao na jednogodišnju posudu u Napoli ovog ljeta iz Manchester Uniteda. Odlično se je uklopio u momčad talijanskog prvaka, upisavši devet pogodaka i tri asistencije u svim natjecanjima. Dolazak u Napoli pokazao se dobrim potezom, jer je prošle sezone postigao samo četiri gola u Premier ligi. 

"Postoji klauzula po kojoj smo obavezni otkupiti njegov ugovor ako se plasiramo u Ligu prvaka. Ako me pitate znači li to da je njegov trajni prelazak u Napoli formalnost, onda je odgovor potvrdan", kazao je Manna.   

Napoli je platio šest milijuna eura za posudbu, a na kraju sezone će moći otkupiti Hojlundov ugovor za 44 milijuna eura. 

"Više klubova je bilo zainteresirano za Hojlunda, ali ključna je bila njegova želja da dođe u Napoli. Njegova statistika pokazuje da je presudan za naš klub, a ima i dobru komunikaciju s trenerom. To čini razliku", dodao je direktor Napolija.

Hojlund je u 31 utakmici za dansku reprezentaciju postigao 13 pogodaka.
Napoli Rasmus Hojlund

