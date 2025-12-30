Večernji list
FOTO Bivši igrač Dinama napravio nešto što nikome u povijesti nije uspjelo, o njemu se raspisali svjetski mediji
Kazuyoshi Miura, koji u veljači puni 59 godina, potpisao je posudbu do lipnja s japanskim trećeligašem Fukushima Unitedom, čime nastavlja karijeru kao najstariji profesionalni nogometaš na svijetu.
Foto: Siniša Hančić/Pixsell
Ovim potezom Miura bi mogao zaigrati u J.League nakon pet godina, odnosno u jednom od prva tri ranga japanskog nogometa.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Prošle sezone nastupao je na posudbi za Atletico Suzuku, gdje je upisao sedam nastupa (69 minuta) bez postignutog pogotka.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Kralj Kazu je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine kada je debitirao za za brazilski klub Santos, a igrao je i za klubove u Italiji, Australiji, Portugalu i 1999. odigrao je 12 utakmica za zagrebački Dinamo.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
O njegovom nevjerojatnom nogometnom putu pišu brojni mediji pa tako o ovom Japancu izvještava i BBC.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Foto: Sinisa Hancic/HISTORY I/C
Foto: Sinisa Hancic/HISTORY SH
