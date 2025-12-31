Slavni nogometaš završio na hitnoj operaciji srca, a onda se zahvat zakomplicirao

Bivši brazilski nogometaš 52-godišnji Roberto Carlos podvrgnut je hitnoj operaciji srca te je van životne opasnosti, objavio je u srijedu španjolski sportski dnevnik Marca.

Roberto Carlos je s obitelji bio na odmoru u Sao Paulu, a u bolnicu se prijavio zbog krvnog ugruška u nozi. No, detaljni pregled pokazao je da ima srčani problem koji zahtijeva hitnu operaciju, odnosno ugradnju katetera.

Takav operativni zahvat obično traje oko 40 minuta, ali zbog komplikacija operacija se produžila na tri sata. Operacija je uspješno okončana i bivši igrač Real Madrida je van životne opasnosti.

Roberto Carlos će ostati u bolnici barem dva dana kako bi liječnici mogli nadzirati njegov oporavak nakon operacije.

Jedan od najboljih lijevih braniča u povijesti nogometa igrao je za Real od 1996. do 2007. osvojivši s madridskim klubom tri Lige prvaka i četiri naslova u španjolskom prvenstvu. Za reprezentaciju Brazila je u 127 utakmica upisao 11 pogodaka i 22 asistencije, te je sudjelovao u osvajanju naslova svjetskih prvaka 2002., te u dva trijumfa na Copa Americi (1997. i 1999.).