NEMA GA TRI TJEDNA

Udarac za Real, ozlijedio se Kylian Mbappe

Real Madrid unveil Kylian Mbappe
JUAN MEDINA/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.12.2025.
u 20:30

Mbappe je u srijedu bio na pregledu i magnetska rezonanca koljena pokazala je oštećenje lateralnog ligamenta. Zbog toga će propustiti prvenstvene utakmice protiv Betisa i Levantea i polufinalni susret španjolskog Superkupa protiv Atletico Madrida.

Napadač Real Madrida Kylian Mbappe bit će izvan terena barem tri tjedna zbog ozljede lijevog koljena, objavio je španjolski klub. 

Mbappe je u srijedu bio na pregledu i magnetska rezonanca koljena pokazala je oštećenje lateralnog ligamenta. Zbog toga će propustiti prvenstvene utakmice protiv Betisa i Levantea i polufinalni susret španjolskog Superkupa protiv Atletico Madrida. Također, neće biti na raspolaganju ni za utakmicu Lige prvaka protiv Monaca. 

Mbappe je ove sezone u 24 utakmice postigao 29, te je tome dodao pet asistencija.
Ključne riječi
Real Madrid Kylian Mbappe

