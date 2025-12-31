Udarac za Real, ozlijedio se Kylian Mbappe

Napadač Real Madrida Kylian Mbappe bit će izvan terena barem tri tjedna zbog ozljede lijevog koljena, objavio je španjolski klub.
Mbappe je u srijedu bio na pregledu i magnetska rezonanca koljena pokazala je oštećenje lateralnog ligamenta. Zbog toga će propustiti prvenstvene utakmice protiv Betisa i Levantea i polufinalni susret španjolskog Superkupa protiv Atletico Madrida. Također, neće biti na raspolaganju ni za utakmicu Lige prvaka protiv Monaca.
Mbappe je ove sezone u 24 utakmice postigao 29, te je tome dodao pet asistencija.
