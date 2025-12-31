Naši Portali
PRISJETIO SE

Luka Modrić: Bili su Bošnjaci, Hrvati i Srbi, nije bilo lako. U Sarajevu je bio pakao

Supercoppa Italiana - Semi Final - Napoli v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
31.12.2025.
u 21:00

Kapetan Hrvatske opisao je tadašnju situaciju u zemlji: „Bili su Bosanci, Hrvati, Srbi. Tri religije: muslimani, katolici i pravoslavci. Kad si otišao igrati u Sarajevo, to je bio pakao. Suci te nisu štitili. Nije bilo lako.“

Luka Modrić, jedan od najboljih nogometaša svijeta svih vremena, otvorio je dušu u intervjuu za talijanski Corriere della Sera i prisjetio se svojih prvih profesionalnih dana u Bosni i Hercegovini.

Legendarni hrvatski kapetan vratio se u mladost, kada je kao golobradi tinejdžer brusio nogometni zanat na terenima koji nisu bili nimalo „mekani“. Put ga je tada, kao posuđenog igrača zagrebačkog Dinama, odveo u Mostar, gdje je obukao dres HŠK Zrinjski.

„Moje prvo iskustvo bilo je u HŠK Zrinjski iz Mostara, na posudbi iz Dinama. Bilo je jako teško“, priznao je Modrić, naglašavajući koliko su mu ti dani odredili daljnju karijeru.

Kapetan Hrvatske opisao je tadašnju situaciju u zemlji: „Bili su Bosanci, Hrvati, Srbi. Tri religije: muslimani, katolici i pravoslavci. Kad si otišao igrati u Sarajevo, to je bio pakao. Suci te nisu štitili. Nije bilo lako.“

Modrić naglašava da u njegovim riječima nema mržnje, već priznanje snazi koju je stekao: „Imao sam 17 godina. I to mi je puno pomoglo. Ako si igrao u Bosni odmah nakon rata, mogao si igrati bilo gdje.“

U intervjuu se osvrnuo i na druge sportske velikane, posebno na Novaka Đokovića, s kojim dijeli iskustvo odrastanja u ratom pogođenom okruženju. „Poznajem ga, razgovarali smo. On je sjajan. Možda najbolji teniser u historiji. Uvijek mi je zadovoljstvo vidjeti ga. Ima puno toga za reći“, kazao je Modrić.
Zrinjski Mostar Luka Modrić

