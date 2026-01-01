Naši Portali
ŠOK U AFRICI

'Osramotili ste nas!': Vlada donijela neviđenu odluku, raspustit će cijelu nogometnu reprezentaciju!

Shakhtar Donetsk - Olympique Marseille
Marcus Brandt/DPA
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
01.01.2026.
u 15:18

Gabonska vlada objavila je raspuštanje nacionalne reprezentacije, smjenu izbornika i uklanjanje zvijezde Pierre-Emericka Aubameyanga iz reprezentacije nakon tri poraza na finalu Afričkog kupa nacija

Gabonska ministrica sporta objavila je na televiziji suspenziju nacionalne reprezentacije nakon što su završili posljednji u svojoj skupini i ispali s turnira u Maroku.

"S obzirom na sramotan nastup naših Panthersa na Afričkom kupu nacija, vlada je odlučila raspustiti trenerski stožer i nacionalnu reprezentaciju do daljnjega i isključiti iz tima igrače Bruna Ecuelea Mangu i Pierrea-Emericka Aubameyanga“, rekla je vršiteljica dužnosti ministrice sporta Simplice-Desire Mamboula nakon poraza od Obale Bjelokosti 3-2 u Marakešu.

Gabon, kojeg trenira bivši branič Thierry Mouyouma, već je bio ispao nakon što je izgubio prva dva susreta u skupini F od Kameruna i Mozambika, ali u posljednjem susretu vodio je 2-0 nad braniteljima naslova prije nego što su primili tri gola i ostali bez bodova.

Ni Aubameyang ni veteran branič Ecuele Manga nisu igrali u srijedu, a Aubameyang se vratio u svoj francuski klub Olympique de Marseille na liječenje ozljede bedra. Bivši afrički nogometaš godine odgovorio je na društvenim mrežama na X-u:"Mislim da su problemi momčadi puno dublji od pojedinca poput mene."

Aubameyang, sa 36 godina, vjerojatno je odigrao svoju posljednju utakmicu za Gabon u porazu od Mozambika, kao što je vjerojatno bio slučaj i s 37-godišnjim bivšim braničem Cardiff Cityja Ecueleom Mangom.

Raspuštanje reprezentacije nekada je bila uobičajena reakcija u Africi na razočaravajućih rezultata, ali otkako je svjetska nogometna federacija FIFA zauzela oštar stav protiv uplitanja vlade u vođenje nogometnih saveza, to se rijetko događa.
Ključne riječi
nogomet Pierre-Emerick Aubameyang Gabon

