Najbolji veznjak svijeta: Modrić i Iniesta su mi idoli, oni su me obilježili

Vezni igrač Paris Saint-Germaina Vitinha osvrnuo se na iznimnu sezonu pariškog kluba, ali i na nogometne uzore koji su snažno utjecali na njegov igrački razvoj. U razgovoru za španjolsku Marcu 25-godišnji Portugalac istaknuo je kako su mu najveća inspiracija tijekom odrastanja bili Andres Iniesta i Luka Modrić.

Vitinha je bio jedan od ključnih igrača u sustavu Luisa Enriquea, a njegove zrele i konstantne partije okrunjene su priznanjem za najboljeg veznog igrača 2025. godine, koje je primio na Globe Soccer Awardsu u Dubaiju. Njegovu važnost za PSG klub je dodatno potvrdio produženjem ugovora do ljeta 2029. godine.

Parižani su u sezoni iza sebe ispisali povijest osvojivši čak šest trofeja, čime su se pridružili Barceloni iz 2009. pod vodstvom Pepa Guardiole i Bayernu iz 2020. godine, koji je predvodio Hansi Flick.

„Bila je to gotovo savršena sezona. Nismo osvojili Svjetsko klupsko prvenstvo, ali smo igrali finale nakon vrlo dobrog turnira. Chelsea je bio bolji i to treba priznati. Ipak, 2025. godina ostat će posebna i iznimno sam sretan zbog svega što smo postigli kao momčad“, rekao je Vitinha.

Portugalac jasno gleda prema budućnosti: „Naš je cilj nastaviti u istom smjeru i, ako bude moguće, nadmašiti ovu sezonu.“

Na pitanje o nogometašima koji su ga najviše oblikovali, nije imao dvojbi: „Bez sumnje, Andres Iniesta bio je moj najveći idol. A odmah iza njega Luka Modrić. Njih dvojica obilježili su moj pogled na nogomet.“