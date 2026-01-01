Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
OVO NIJE DOBRO

Loše vijesti za Dinamo s drugog kraja svijeta, Kovačević bi mogao imati velike brige

Algeria v Sudan: Group E - Africa Cup of Nations
Foto: Andrew Surma/SIPA USA
1/2
Autor
Karlo Ledinski
01.01.2026.
u 16:00

Poznati su svi parovi osmine finala Afričkog Kupa nacija. Posljednje utakmice u skupini F donijele su prave drame i velike preokrete, a Obala Bjelokosti je pobjedom u sudačkoj nadoknadi osigurala prvo mjesto.

Nogometaši Obale Bjelokosti su u nevjerojatnoj utakmici svladali Gabon s 3:2 i tako osvojili prvo mjesto u skupini. Iako je Gabon furiozno ušao u susret i poveo već u 11. minuti golom Guelora Kange, a samo deset minuta kasnije i povećao prednost na 2:0 snažnim udarcem Denisa Bouange, Bjelokošćani se nisu predavali.
Jean-Philippe Krasso smanjio je na 2:1 u 44. minuti, da bi potpuni povratak uslijedio u samoj završnici. Guessand je u 84. minuti glavom izjednačio, a pobjedu i veliko slavlje Obali Bjelokosti donio je Bazoumana Toure pogotkom u 91. minuti.
Kamerun također do pobjede nakon zaostatka

U drugoj utakmici večeri, Kamerun je također slavio nakon preokreta, pobijedivši Mozambik s 2:1. Mozambik je poveo u 23. minuti golom Catamoa, no Kamerun je brzo izjednačio autogolom Nenea u 29. minuti. Pobjedu Kameruncima osigurao je Christian Kofane, koji je u 55. minuti preciznim udarcem postavio konačnih 2:1. Ovim ishodom Kamerun je završio kao drugi u skupini, dok Obala Bjelokosti u nokaut fazu ide kao pobjednik.

Sada su poznati svi parovi osmine finala:
Subota, 3. siječnja: Senegal - Sudan (17 sati), Mali - Tunis (20 sati)
Nedjelja, 4. siječnja: Maroko - Tanzanija (17 sati), Južna Afrika - Kamerun (20 sati)
Ponedjeljak, 5. siječnja: Egipat - Benin (17 sati), Nigerija - Mozambik (20 sati)
Utorak, 6. siječnja: Alžir - DR Kongo (17 sati), Obala Bjelokosti - Burkina Faso (20 sati)

Luka Modrić oduševio fanove, objavom u novogodišnjoj noći pokazao koliko je velik

Navijači Dinama s posebnom će pozornošću pratiti koliko daleko na Afričkom Kupu nacija može stići Alžir, pošto za tu reprezentaciju igraju dva igrač Dinama - Ismael Bennacer i Monsef Bakrar. Bennacer je neprikosnoveni član najbolje jedanaestorke Alžira, dok Bakrar ulazi s klupe. Posljednju utakmicu u skupini Bakrar je čak igrao od prve minute, u pobjedi 3:1 protiv Ekvatorijalne Gvineje  na travnjaku je proveo svih 90 minuta te zapucao jedan zicer.

Zahvaljujući uvjerljivim igrama u skupini (pobjede u sve tri utakmice) Alžir je prema kladionicama postao treći favorit za naslov, odmah iza Maroka i Senegala, a ispred Nigerije. Ostvare li se predviđanja kladionica, Dinamovi bi Alžirci u Africi ostali najmanje do 17. siječnja kada je utakmica za trće mjesto, odnosno do 18. siječnja kada se igra finale. Naravno, nakon toga Bakraru i Bennaceru bilo bi nužno dati i nekoliko dana predaha, pa se momčadi Dinama ne bi pridružili prije 25. siječnja. A to bi onda značile i brige za trenera Dinama Marija Kovačevića, pošto Dinamo s pripremama za novu sezonu kreće već 5. siječnja, a 22. siječnja plave očekuje utakmica Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a. Samo tri dana kasnije Dinamo ide na teško gostovanje kod Osijeka. I zato, iako to ne smiju reći, u Dinamu bi sigurno bili sretniji kada bi Alžir ispao barem u četvrtfinalu, što bi značilo da će se Bakrar i Bennacer vratiti ranije i biti potpuno spremni za te prve dvije utakmice.

Slične probleme poput Dinama ima i Istra, njezin napadač Salim Lawal igra u dresu Nigerije, kojoj kladionice također predviđaju prolazak do polufinala.
Ključne riječi
mario kovačević Afrički kup nacija Monsef Bakrar Ismael Bennacer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!