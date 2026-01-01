Loše vijesti za Dinamo s drugog kraja svijeta, Kovačević bi mogao imati velike brige

Nogometaši Obale Bjelokosti su u nevjerojatnoj utakmici svladali Gabon s 3:2 i tako osvojili prvo mjesto u skupini. Iako je Gabon furiozno ušao u susret i poveo već u 11. minuti golom Guelora Kange, a samo deset minuta kasnije i povećao prednost na 2:0 snažnim udarcem Denisa Bouange, Bjelokošćani se nisu predavali.

Jean-Philippe Krasso smanjio je na 2:1 u 44. minuti, da bi potpuni povratak uslijedio u samoj završnici. Guessand je u 84. minuti glavom izjednačio, a pobjedu i veliko slavlje Obali Bjelokosti donio je Bazoumana Toure pogotkom u 91. minuti.

Kamerun također do pobjede nakon zaostatka

U drugoj utakmici večeri, Kamerun je također slavio nakon preokreta, pobijedivši Mozambik s 2:1. Mozambik je poveo u 23. minuti golom Catamoa, no Kamerun je brzo izjednačio autogolom Nenea u 29. minuti. Pobjedu Kameruncima osigurao je Christian Kofane, koji je u 55. minuti preciznim udarcem postavio konačnih 2:1. Ovim ishodom Kamerun je završio kao drugi u skupini, dok Obala Bjelokosti u nokaut fazu ide kao pobjednik.

Sada su poznati svi parovi osmine finala:

Subota, 3. siječnja: Senegal - Sudan (17 sati), Mali - Tunis (20 sati)

Nedjelja, 4. siječnja: Maroko - Tanzanija (17 sati), Južna Afrika - Kamerun (20 sati)

Ponedjeljak, 5. siječnja: Egipat - Benin (17 sati), Nigerija - Mozambik (20 sati)

Utorak, 6. siječnja: Alžir - DR Kongo (17 sati), Obala Bjelokosti - Burkina Faso (20 sati)

Navijači Dinama s posebnom će pozornošću pratiti koliko daleko na Afričkom Kupu nacija može stići Alžir, pošto za tu reprezentaciju igraju dva igrač Dinama - Ismael Bennacer i Monsef Bakrar. Bennacer je neprikosnoveni član najbolje jedanaestorke Alžira, dok Bakrar ulazi s klupe. Posljednju utakmicu u skupini Bakrar je čak igrao od prve minute, u pobjedi 3:1 protiv Ekvatorijalne Gvineje na travnjaku je proveo svih 90 minuta te zapucao jedan zicer.

Zahvaljujući uvjerljivim igrama u skupini (pobjede u sve tri utakmice) Alžir je prema kladionicama postao treći favorit za naslov, odmah iza Maroka i Senegala, a ispred Nigerije. Ostvare li se predviđanja kladionica, Dinamovi bi Alžirci u Africi ostali najmanje do 17. siječnja kada je utakmica za trće mjesto, odnosno do 18. siječnja kada se igra finale. Naravno, nakon toga Bakraru i Bennaceru bilo bi nužno dati i nekoliko dana predaha, pa se momčadi Dinama ne bi pridružili prije 25. siječnja. A to bi onda značile i brige za trenera Dinama Marija Kovačevića, pošto Dinamo s pripremama za novu sezonu kreće već 5. siječnja, a 22. siječnja plave očekuje utakmica Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a. Samo tri dana kasnije Dinamo ide na teško gostovanje kod Osijeka. I zato, iako to ne smiju reći, u Dinamu bi sigurno bili sretniji kada bi Alžir ispao barem u četvrtfinalu, što bi značilo da će se Bakrar i Bennacer vratiti ranije i biti potpuno spremni za te prve dvije utakmice.

Slične probleme poput Dinama ima i Istra, njezin napadač Salim Lawal igra u dresu Nigerije, kojoj kladionice također predviđaju prolazak do polufinala.