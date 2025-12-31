Bio je trener u Bundesligi, vodio Werder i Herthu, a sada će raditi u McDonald'su

Njemački nogometni stručnjak Alexander Nouri (46) početkom 2026. odlučio je završiti profesionalnu karijeru u nogometu i okrenuti se potpuno novom izazovu. Prema izvještajima njemačkih medija, Nouri će preuzeti menadžersku ulogu u dva restorana lanca McDonald's.

Nouri je svoju nogometnu karijeru započeo kao ofenzivni veznjak i nastupao je za drugu momčad Werdera Bremen, a igrao je i za Seattle, Uerdingen, Osnabrück, Kiel i Oldenburg. Trenerskim poslom počeo se baviti 2013. godine u Oldenburgu, a kasnije je vodio prvu i drugu momčad Werdera, Ingolstadt, Herthu BSC i grčku Kavalu. Radio je i kao pomoćni trener u Herthi te u stručnom stožeru reprezentacije SAD-a.

Kao samostalni trener Werdera, Nouri je od rujna 2016. do listopada 2017. upisao 15 pobjeda, 11 remija i 17 poraza. Privremeno je vodio Herthu u četiri susreta, s jednom pobjedom, dva remija i jednim porazom. Posljednji angažman imao je u Kavali od prosinca 2021. do ožujka 2022., s tri pobjede, sedam remija i pet poraza. Od tada je bez trenerskog posla više od tri godine.