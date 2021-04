Na Jarunu isprobano pravilo koje će možda 'spasiti' Tokio

Nikad Hrvatska na nekoj regati Svjetskog kupa nije imala 12 posada kao što će ih imati ovog vikenda. Dakako, tome je tako jer se ovo veliko natjecanje prvi put održava u Zagrebu. Među svima njima najveći favoriti za pobjedu u svojoj disciplini svakako su braća Sinković, koja ne samo što čine najbolju hrvatsku posadu koju smo ikad imali, nego su i velike svjetske zvijezde ovog “rudarskog” sporta.

Dan prije Svjetskog kupa Valenta i Martina susreli smo ispred preuređenih hangara gdje dečki, zajedno sa svojim trenerom Nikolom Bralićem, nisu skrivali zadovoljstvo preuređenim ŠRC-om Jarun.

– Ja sam najzadovoljniji tribinama. U odnosu na ono dosad, razlika je nebo i zemlja. I startni pontoni su novi, najbolji što se mogu imati. Sve je puno ljepše i bolje nego dosad. Razgovarali smo i sa stranim veslačima, oduševljeni su stazom – prenosi nam Valent na kojeg se nadovezao Martin:

– Strani veslači upućuju nam komplimente pa moram priznati da osjećam ponos, čak sam i pozitivno umišljen. S obzirom na to da se ovdje nisu održavala velika natjecanja, za mnoge je Jarun bio nepoznanica.

Još bolji dojam bio bi kada bi bilo publike, no sve je ograđeno iz protuepidemijskih razloga.

– Nažalost, publika će morati biti izvan ograde i to će umanjiti naš doživljaj. No na sreću, mi publiku vidimo posljednjih 200 metara pa to ne bi trebalo utjecati na utrku, ali hoće na raspoloženje nakon utrke - priča Martin.

– Srećom, postoji VIP tribina pa ćemo ondje ipak moći dovesti članove najbliže obitelji, roditelje i supruge. I mog malenog Karla koji je napunio tek mjesec dana.

A svi oni, vrlo vjerojatno, bit će u prilici slaviti Valentovu i Martinovu pobjedu jer njihovih najvećih rivala Talijana i Rumunja neće biti. A Valent žali za još jednom posadom:

– Otkazali su i Srbi, brončani s posljednjeg EP-a, no oni su zaradili crijevnu virozu. Šteta, jer baš nam je proizvođač Filippi izradio novi čamac da ga testiramo za OI pa bi u jačoj utrci dobili realniju sliku.

Je li preuzeti novi čamac, vrijedan 15.000 eura, isto što i novi automobil?

– I nije baš tako, jer puno smo čamaca promijenili. To je samo rekvizit za našu disciplinu i stvar je u tome da se što prije priviknemo. Za Igre koje su trebale biti održane 2020. čamac smo dobili još u veljači, kaže nam Martin.

S obzirom na to da čamac za Tokio mora brodom krenuti vrlo brzo, hoće li to biti u neku ruku i škakljiva odluka? Izabrati novi čamac na koji si nenaviknut ili se držati starog? Na tu temu Valent kaže:

– Pa jest i nije škakljiva, ali odluka svakako jest jer čamac nikad nismo dobili ovako kasno. I zato ćemo i nastojati napraviti što veću kilometražu u novom čamcu prije nego što donesemo odluku.

U tom kontekstu šteta je što Sinkovići na ovom natjecanju neće imati više od dvije utrke.

– S obzirom na to da se u petak vozilo na vrijeme, takozvani “time trial”, izravno idemo u finale, bez nastupa u subotu – kazuje Martin dok Valent objašnjava tu promjenu u formi natjecanja:

– Taj oblik natjecanja testirat se za slučaj da ga bude potrebno provesti i u Tokiju, ako prvog dana bude preveliki vjetar pa uvjeti u stazama ne budu isti, onda se vaša staza za polufinale određuje na temelju vašeg vremena. Takvo što rijetko se kada dogodi, ali to je pošteno.