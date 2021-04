Fury žestoko izvrijeđao prvaka: 'Ružni seronjo, ako izdržiš tri runde, obećajem...'

Dok još uvijek traju završni pregovori oko meča, odnosno mečeva Anthonyja Joshua i Tysona Furyja, boksačima ne preostaje ništa drugo nego trenirati i čekati odluku. Nestrpljiviji u tom slučaju svakako se čini Fury, koji je već više puta prozivao sve sudionike pregovora i tražio da se preostale stavke što prije riješe, piše Fight Site.

Unutar toga došla je i nova serija njegovih prozivki te komentara onih koji su se dohvatili spomena njegovog imena. Tako se putem "Instastory" objava na svom Instagram profilu prvo obratio Francisu Ngannouu, najavivši mu kako može dobiti poraz kad god on to želi, a nešto je imao reći i WWE zvijezdi Drewu McIntyreu. No, onda je na red došlo ono svima najzanimljivije.

- Kad sam već u ovakvom nizu, prozvat ću još jednu osobu. Velikog beskorisnog klošara, čovjeka koji nije pravi borac nego rezultat hypea, bodybuilder, crossfiter i veliki ružni seronja, to je Anthony Joshua - započeo je Fury obraćanje Joshui, odmah nastavivši:

- AJ, ako si tu, hajdemo već dogovoriti tu borbu propalico. Razbit ću ti facu i nema ništa što ti možeš napraviti da se to ne dogodi. Razuvjeri me pušaču, razuvjeri! Ja sam broj 1 i ti to znaš!

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Heavyweight World Title Fight - Anthony Joshua v Kubrat Pulev FILE PHOTO: Boxing - Heavyweight World Title Fight - Anthony Joshua v Kubrat Pulev - The SSE Arena, London, Britain - December 12, 2020 Anthony Joshua in action against Kubrat Pulev Pool via REUTERS/Andrew Couldridge/File Photo ANDREW COULDRIDGE

Ipak, to nije bilo sve. Nešto kasno objavio je Fury još jedan "story" uz intrigantno obećanje svom protivniku.

- Razmišljao sam AJ, ako izdržiš više od tri runde protiv mene, predat ću borbu dok sam u kutu. Toliko sam samouvjeren da ću te riješiti unutar prve dvije ili tri runde. Ugasit ću te poput svjetla - dodao je.

Treba se nadati da će timovi ova dva boksača uskoro napokon sve posložiti, nakon čega bi trebali biti poznati apsolutno svi podaci, uključujući onaj svima nama zapravo najvažniji, datum njihove prve borbe.