SKIJANJE

Odermatt slavio u Val Gardeni i ispisao povijest: Ovo je uspjelo još samo četvorici

SPORT INVERNALI - Sci Alpino - 2026 Audi FIS Ski World Cup - Men's Downhill
Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag
VL
Autor
Hina
18.12.2025.
u 16:32

Odermatt je tek  peti skijaš u povijesti muške skijaške utrke koji je dosegao 50 pobjeda

Švicarski skijaš Marco Odermatt osigurao je u četvrtak svoju 50. pobjedu u karijeri na Svjetskom kupu, pobijedivši u prvoj od dvije utrke spusta u Val Gardeni u Italiji.

Odermatt, koji je ranije ovog mjeseca pobijedio na prvom spustu u Beaver Creeku, prešao je skraćenu stazu Saslong za minutu i 24,48 sekundi, 15 stotinke brže od sunarodnjaka Franje von Allmena  (1:24.63) . Talijan Dominik Paris (1:24.67)zauzeo je treće mjesto, 19 stotinke iza Odermatta.

Početak utrke, koja je zamijenila otkazani spust u Beaver Creeku ranije ove sezone, odgođen je za više od sat vremena zbog slabe vidljivosti u gornjem dijelu staze. 

Odermatt je tek  peti skijaš u povijesti muške skijaške utrke koji je dosegao 50 pobjeda, pridruživši se Šveđaninu Ingemaru Stenmarku (86), Austrijancima Marcelu Hirscheru (67) i Hermannu Maieru (54) te Talijanu Albertu Tombi (50).

Odermatt sada vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa sa 605 bodova, Norvežanin Henrik Kristoffersen je drugi s 302 boda, a treći je Norvežanin Timon Haugen s 281 bodom. U poretku spustaša Odermatt je prvi s 200 bodova, Von Allmen je drugi sa 130, a Paris sa 100 bodova. 
spust Skijanje Marco Odermatt

