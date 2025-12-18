Najbolji hrvatski igrač pikada otkrio nam je svoje planove: 'Mogao sam zaraditi više...'

Boris Krčmar, najbolji hrvatski igrač pikada, rano je završio svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u klasičnom pikadu. U prvom kolu ispao je od Britanca Woodhousea (1:3).

– Još uvijek sam ljut na sebe. Imao sam prolaz, mogao sam ga pobijediti, ali jednostavno ne znam što mi se dogodilo kada sam promašio sedam strelica za dva izlaza. To mi se nikada u životu nije dogodilo. Kada sam promašio sedam strelica, moja se igra jednostavno raspala. Nisam mogao više ništa pogoditi, koncentracija je pala. Da sam poveo s 2:0 u setovima, vjerojatno bih i dobio meč. U drugom kolu čekao bi me Nijemac Hopp, s kojim sam igrao puno puta i puno puta sam ga pobijedio. Nakon meča odmah sam otišao u hotel, bio sam zaista jako ljut, drugi dan spakirao sam se i otišao kući. Ma, otišao bih kući svakako jer bih na sljedeći meč morao čekati tjedan dana – rekao je Krčmar, koji je u utorak dobio godišnju nagradu Sportskog saveza grada Zagreba za iznimne sportske uspjehe u ovoj sezoni.

Ima li što novoga u Alexandra Palaceu u Londonu, gdje se igra Svjetsko prvenstvo?

– Nema ništa novog osim što je povećan fond nagrada. I dalje se mečevi igraju u pomoćnoj dvorani, u jednom skladištu. Kapacitet tog prostora je 3500 gledatelja i za razliku od prijašnjih godina sve ulaznice prodale su se tjednima prije početka turnira. Sljedeći SP seli se na drugu lokaciju. Ne, nećemo napustiti Alexandra Palace, već se selimo u pravu, veliku dvoranu čiji je kapacitet 5000 mjesta. Da dvorana ima kapacitet 10.000 mjesta, ulaznice bi se odmah rasprodale. Pikado je postao sve popularniji u Europi i to se osjeti na svakom koraku.

Nagrada za ispadanje u prvom kolu je 17.000 eura?

– To je više nego što zaradim osvajajući prva mjesta na dvadesetak turnira u elektroničkom pikadu. Mogao sam zaraditi više da sam prošao nekoliko kola. Da ne kažem što bi značilo da sam bio najmanje drugi. Otišao bih doma s 500.000 eura.

Tko je po vama favoriti za naslov?

– Sigurno da je prvi favorit branitelj naslova Luke Littler, no ima tu još jako dobrih igrača koji mogu do kraja. Primjerice Wright, Dobey, Price, Van Gerwen. No da bi netko osvojio naslov, nije presudna samo kvaliteta nego i sreća. Primjerice, kada je Wright postao svjetski prvak prije nekoliko godina, jedva je prošao prvo kolo. Malo je nedostajalo da ga tada ne pobijedi Filipinac.

Bez obzira na poraz u prvom kolu, ova godina bila je sjajna?

– Da, ali u elektroničkom pikadu. Takvu dominaciju nikad nitko neće ostvariti. Na Europskom prvenstvu u Njemačkoj osvojio sam sve što se moglo osvojiti. Onda sam sve to ponovio i na Svjetskom prvenstvu u Slovačkoj. U svakoj od sedam disciplina osvojio sam prvo mjesto. Ne znam koji je razlog da sam ove godine bio toliko dobar. Jednostavno, kad bih ušao u dvoranu, imao sam osjećaj da mi nitko ništa ne može. Čim bih ugledao svjetleći aparat, znao sam 99 posto da sam prvi. U elektroničkom pikadu osvojio sam sve što se može osvojiti i sada razmišljam da se sljedeće dvije godine posvetim isključivo igraju i treniranju klasičnog pikada. Imam još deset godina kvalitetnog igranja i bilo bi sjajno kada bih u Londonu jednom došao do kraja. Iskreno, slabo sam se pripremao za ovogodišnje Svjetsko prvenstvu u klasičnom pikadu. Nastupio sam na samo tri turnira, dok sam odigrao na stotine turnira u elektroničkom pikadu. Kako mi je pikado jedini posao, vikendima me nikad nema doma. Stalno su nastupi. Kada ne igram, zovu kao gosta, da na kraju odigram ekshibiciju s pobjednikom. Naravno, moj dolazak košta, to svi organizatori znaju. Ipak je to posao od kojeg živim. Supruga ima razumijevanja i ona mi je velika podrška.

Kakvi su planovi do kraja godine?

– Imam još nekoliko nastupa, za Božić sam doma, a 5. siječnja čeka me jedan jaki turnir u Njemačkoj na kojem se love ulaznice za svjetsku seriju klasičnog pikada. Razmišljam da odigram još jednu azijsku turneju u elektroničkom pikadu. Tokio, Singapur, Macao, Hong Kong. Tamo sam velika zvijezda i zašto to ne iskoristiti?

Kakva je scena u Hrvatskoj što se tiče klasičnog pikada?

– Imamo ligu, ali od 300 turnira u Hrvatskoj 295 ih je u elektroničkom pikadu. Napravit ću si kod kuće prostor za vježbanje klasičnog pikada. Stavit ću si tablu, a kvalitetna košta stotinjak eura, i tamo ću imati mir za treniranje. Što se tiče strelica za klasični pikado, špice se uopće ne troše. One su metalne, malo se urede brusnim papirom i tjeraj dalje.