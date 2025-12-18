Dobili smo velike pohvale na svjetskoj razini: Kina je vrh, ali Hrvati su bili pravo otkriće

Nešto više od tjedan dana nakon što je spušten zastor na ITTF mješoviti ekipni SVjetski kup 2025, i dalje je teško ostaviti iza sebe osam dana vrhunskog stolnog tenisa u dvorani Sichuan Gymnasium u Chengduu, Kina. Turnir je ponudio pregršt nezaboravnih trenutaka. Kina je još jednom potvrdila svoju dominaciju osvojivši treći uzastopni naslov na Svjetskom kupu. Dang Qiu bio je izvanredan za Njemačku i predvodio ih do trećeg mjesta. Francuska je, unatoč ukupno bolnoj kampanji, zapalila dvoranu zahvaljujući Félixu i Alexisu Lebrunu, čiji je talent kulminirao u spektakularnom preokretu protiv finalista Japana u posljednjem meču druge faze natjecanja. Ipak, priča koja je obilježila cijeli turnir pripadala je - Hrvatskoj.

Nastupajući po prvi put na mješovitom Svjetskom kupu i postavljena kao 16. nositelj, Hrvatska je u Chengdu stigla sa skromnim očekivanjima, a otišla uz opće divljenje. Pobjede iznenađenja protiv 8. nositelja Indije i 9. nositelja Australije u prvoj fazi odvele su ih u drugu fazu natjecanja. Protiv jače konkurencije nastavili su impresionirati te su završili na šestom mjestu, pobijedivši Švedsku i Hong Kong. Tijesan poraz od Južne Koreje prekinuo je njihove nade za daljnji prolaz, no poruka je već bila poslana. Za one koje je šesto mjesto Hrvatske iznenadilo, ovaj uspjeh nije bio slučajan bljesak. Bio je rezultat pažljivog planiranja i jasne strategije. U Chengduu je taj dugogodišnji rad konačno dobio svoju pozornicu.

- Ovo nije rezultat nekih posebnih priprema neposredno prije turnira, već rada koji provodimo mjesecima i godinama. Prije nekoliko mjeseci saznali smo da ćemo sudjelovati i bili smo jako sretni. Odmah smo počeli finalizirati strategiju prema formatu natjecanja - tko će igrati mješovite, muške i ženske parove te pojedinačne mečeve. Imali smo taktike pripremljene za svih 15 ostalih reprezentacija i pokušali predvidjeti njihove postave kako bismo se mogli adekvatno pripremiti. rekao je izbornik Karković.

Ivor Ban i Hana Arapović bili su pravo otkriće turnira u mješovitim parovima?

- Vrlo rano smo prepoznali da su Ban i Arapović naša najbolja opcija u mješovitim parovima. Ban je jako dobar u parovima, ima izvrstan servis i bekend, odličan osjećaj u igri, a i činjenica da je ljevak dodatna je prednost. Hana je vrlo stabilna i zna kako graditi poene. Oboje su jako mladi - Ban ima 22, a Arapović 21 godinu. Igraju zajedno od malih nogu i drago nam je vidjeti kako se snalaze na ovoj razini. Kao par će s godinama biti sve bolji, a to nam je izuzetno važno, pogotovo s obzirom na to da je ovo natjecanje dio programa Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028 - dodao je Karković.