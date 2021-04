Aco Petrović o teškom razdoblju: Obiteljsko zlato prodaje se u krajnjoj nuždi...

Nisu prošla niti dva dana otkako smo pisali rođendanski tekst o nekad velikoj Ciboni a neke odluke vodstva kluba prisilile su nas da ovaj tekst intoniramo nimalo slavljenički. Štoviše, čini se da "genijalni" biznis plan direktora kluba Domagoja Čavlovića pada u vodu i da će ovog ljeta Cibona ostati bez svoja dva najtalentiranija igrača. Vrlo su veliki izgledi da od ljeta u Draženovu domu ne bude krilnog-centra Roka Prkačina (18) i nadarenog razigravača Lovre Gnjidića (20).

I dok za Prkačina možda još i ima izgleda da ostane još jednu sezonu (ako procjene vezane uz NBA draft ne budu povoljne), gotovo je pa sigurno da Gnjidić odlazi. A Lovro ne odlazi u Madrid, Moskvu, Istanbul , Atenu ili Milano nego u crnogorski Bar što je, na svoj način, poražavajuća činjenica za sportski Zagreb. A tako misli i jedan bivši cibos, igrač iz sretnijih dana ovog kluba, koji je htio ostati anoniman (iz opravdanih razloga):

- Kada je 1984. Dražen Petrović odlazio iz Šibenika u Cibonu kazao je da naprosto mora ići jer je prerastao sredinu. Analogno tome, moramo se zapitati da li je doista Gnjidić prerastao Zagreb pa odlazi u Bar?

A pričalo se još jesenas o mladoj momčadi velike perspektive i kako je potrebno samo malo strpljenja da taj klub opet bude sportski ponos ovog grada zahvaljujući i novom treneru Vladimiru Jovanoviću koji je i doveden da bi Cibonine mlade digao na što višu razinu. Nažalost, prvi je strpljenje izgubio upravo glavnokomandujući Čavlović pa je nebrušenog dragulja odlučio prodati za višestruko manje novce no što ih je mogao dobiti da se tom trgovinom bavio kada bi to bilo logično. A to je obično godinu prije isteka ugovora, a ne dvije godine prije ljeta u kojem za njega ne može dobiti ništa.

A pogodba je, navodno, postignuta još u prosincu kada je Gnjidić zatražio pojačanje ugovora kojeg je potpisao u godini (2019.), kada je postao punoljetan. Kako mu direktor Čavlović to nije bio u stanju osigurati, Lovro se okrenuo svojoj menadžerskoj agenciji i zamolio da mu pokušaju pronaći klub koji će ga više cijeniti. Lovrin agent Matej Mamić, iz menadžerske agencije Nikše Prkačina, dao si je truda pa je kupca nabavio i to onoga koji je sve ono što je Gnjidć dobivao u kunama bio spreman plaćati u eurima. A taj kupac je Mornar, klub iza kojeg stoje braća Pavićević, jedan trener a drugi uspješni crnogorski biznismen.

Ako se u prosincu Čavloviću i činilo da je tih, navodnih, 75.000 eura dobar posao, dečko se razigrao i sada to više ne izgleda tako. Dapače, čini se kao poslovni promašaj što nam sugerira i legenda kluba Aleksandar Petrović:

- Da su s Gnjidićem pričekali godinu dana taj bi sigurno bio u prvoj rundi NBA drafta što pak znači mogućnost da na njemu zaradiš 750 tisuća USD. No, ako nemaš vremena čekati godinu dana onda to znači da si u ozbiljnim financijskim problemima. Obiteljsko zlato prodaje se jedino kada imaš manjak u svojoj kasi, a ovo nestrpljenje govori da novca nema.

A Aco je bio svjedok jedne slične situacije, a bio je izvršni dopredsjednik kluba kada je, protivno njegovoj volji, brže-bolje prodan Ante Žižić.

- Ja sam se tome usprotivio u ime sportskih razloga no klub se odlučio za instant zaradu kojih 200-tinjak tisuća eura. Bio sam jedini protiv toga i to sam uvjetovao svojim odlaskom što se i dogodilo. Nisam se s tim slagao kao što se ne slažem niti s ovim. No, isto tako se postavlja pitanje kako preživjeti ako novca nema. Dubioze kluba su očito prevelike. Treba plaćati predstečajnu nagodbu, ali i dva trenera jer smijenjeni Velić zacijelo nije odustao od onoga na što se Cibona obvezala. Zbog svega toga su se zacijelo i rješavali i Bundovića i Bilinovca, da bi smanjili opterećenje.

To što direktor kluba radi ne sviđa se nikako niti navijačima kluba okupljenim u udruzi "Mi smo Cibona" čiji predsjednik Nikola Plečko nije nasjeo na prozirnu semantiku u demantiju kluba.

- U priopćenju se kaže da odlazaka igrača do kraja sezone neće biti s čime nije demantirana priča da Gnjidić odlazi u Mornar nakon sezone. Još prošle jeseni smo istaknuli spremnost navijača na trpljenje famoznog klupskog "biznis plana" koji ide u smjeru stvaranja mlade momčadi koja bi u klubu trebala ostati više od jedne sezone. Duboko se nadamo da je Uprava Cibone svjesna kakva će (opetovano) ispasti u očima sportske javnosti ako prekrše vlastiti "biznis plan".

Kada je do tvorca velike Cibone stigla ova vijest, Mirko Novosel nije skrivao svoje zaprepaštenje:

- Ne mogu vjerovati, to mi je pravi šok. Pa to je tragedija. Za mene je to katastrofa. Taj mali će napraviti sjajnu karijeru, on je perspektiva hrvatske reprezentacije, ali ne znam koliko će imati prostora da se razvija u Mornaru.

Sam Gnjidić još nije ništa potpisao, a navijači žele uživati u njegovim potezima pa se nadaju da se njegov transfer u Mornar može obustaviti. A što ako je novac iz Crne Gore već atetirao na Cibonin račun?