O vezi zvijezde i manekenke pričaju mnogi: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav po četiri-pet puta'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a njezino srce je osvojio poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za novog francuskog prvoligaša Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija.
Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a njezino srce je osvojio poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za novog francuskog prvoligaša Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija.
Foto: Instagram screenshot
'Seksamo se četiri do pet puta dnevno. Međutim, ako izgube utakmicu u kojoj je Kevin branio, onda nema seksa. Čak mi ni visoke potpetice i seksi donje rublje ne mogu pomoći nakon poraza. S druge strane, ako pobijedi, onda tu noć nijedno od nas dvoje ne spava i seksamo se do jutra', otkrila je Izabel prije nekoliko godina.
Foto: Instagram screenshot
Goulart i Kevin Trapp u vezi su od 2015. godine, upoznali su se dok je on branio za PSG, a prije sedam godina su se zaručili, ali još se nisu vjenčali.
Foto: Instagram screenshot
Od 2005. do 2008. godine radila je za Victoria's Secret, a od tada surađuje s različitim modnim brendovima te sa Sports Illustratedom.
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Foto: Manon Cruz/REUTERS
