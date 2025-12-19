O vezi zvijezde i manekenke pričaju mnogi: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav po četiri-pet puta'
Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a njezino srce je osvojio poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za novog francuskog prvoligaša Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija.
'Seksamo se četiri do pet puta dnevno. Međutim, ako izgube utakmicu u kojoj je Kevin branio, onda nema seksa. Čak mi ni visoke potpetice i seksi donje rublje ne mogu pomoći nakon poraza. S druge strane, ako pobijedi, onda tu noć nijedno od nas dvoje ne spava i seksamo se do jutra', otkrila je Izabel prije nekoliko godina.