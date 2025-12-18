Evo s kojim će brojem na bolidu Verstappen pokušati vratiti svjetski naslov

Nizozemac Max Verstappen u sljedećoj će sezoni formule 1 voziti bolid Red Bulla s najdražim mu brojem 3, nakon što mu je bivši momčadski kolega Daniel Ricciardo dopustio korištenje tog broja, dok je Lando Norris odlučio uzeti jedinicu kao aktualni svjetski prvak.

Kad je 2015. ušao u svijet formule 1 kao član momčadi Toro Rosso, Verstappen nije mogao uzeti broj 3, jer ga je u to vrijeme koristio Ricciardo, koji je nastupao za Red Bull, pa se Nizozemac odlučio natjecati s brojem 33.

Zdravko Mamić odgovorio na pitanje o Marku Perkoviću Thompsonu: Uslijedila je lavina komentara Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Taj je broj zadržao sve do 2022., kad ga je zamijenio brojem 1, nakon što je osvojio prvi od četiri uzastopna naslova svjetskog prvaka. U novoj sezoni će jedinicu na svom McLarenu nositi novi svjetski prvak, Britanac Lando Norris.

Pravila nalažu da broj mora biti izvan formule 1 dvije godine prije nego što ga drugi vozač može zatražiti. Ricciardo ga je posljednji put koristio 2024., kad je vozio za Racing Bulls, a kako se povukao iz formule 1 dao je Verstappenu dopuštenje za korištenje broja 3.

"Moj omiljeni broj oduvijek je bio 3, osim broja 1. Sada se možemo zamijeniti pa će to biti broj 3", rekao je Verstappen.

"Broj 33 je bio dobar, ali jednostavno mi je jedna trica draža od dvije. Uvijek sam govorio da predstavlja dvostruku sreću, ali već sam imao dovoljno sreće u formuli 1", dodao je Nizozemac.

Jedini vozači koji su osvojili anslov svjetskog prvaka u formuli 1 natječući se s brojem 3 bili su Jacques Villeneuve 1997. i Michael Schumacher 2000., objavio je motorsport.com.

Osim Verstappena, broj će za novu sezonu promijeniti još samo novi svjetski prvak Lando Norris, koji to nije morao učiniti. Obveza svjetskog prvaka da nosi broj 1 na bolidu ukinuta je 2014.

"To je tradicija, postoji s razlogom. Svi mi kao tim, koji imamo ulogu u McLarenu, nosit ćemo ga s ponosom. To je priznanje svim mojim mehaničarima, mojim inženjerima, svima koji su dio McLarena. To je njima na ponos, znajući da su uložili puno rada i truda u sve, mogu reći - mi smo broj 1", izjavio je Norris.