Sve popularniji američki sport hit i u Hrvatskoj: Okupljaju se najbolji iz Zagreba, Dubrovnika, Osijeka...

Inačica američkog nogometa flag football sve je popularnija u Europi, ali i u Hrvatskoj. Ove jeseni okupila se i hrvatska reprezentacija u flag footballu i nastupila na Europskom prvenstvu u Parizu. Sada pak domaći sportaši ovog egzotičnog sporta najavljuju novi turnir u Hrvatskoj. U Sisku će se opet održati "Hrvatski football festival" - Kup Hrvatske u flag footballu.

Svake godine, festival okuplja najbolje iz flag footballa u regiji te će se ovog vikenda, točnije u subotu 20. prosinca okupiti čak sedam ekipa iz Hrvatske i regije. Od 9 sati ujutro na pomoćnom terenu s umjetnom travom ŠRC-a Sisak, ekipe će se u kategoriji seniora i juniora(U17), natjecati za prvaka Kupa Hrvatske u flag footballu.

U seniorskoj kategoriji natjecati će se Dubrovnik Sharks, Zagreb Patriots, Osijek Cannons, Tuzla Saltminers, Bajmok Raptors i Novi Beograd Eagles dok će snage u juniorskoj kategoriji odmjeriti selekcije Dubrovnik Sharksa, Zagreb Patriotsa, Sarajevo Spartansa i Novi Beograd Eaglesa.

Oba turnira igrati će se paralelno do večernjih sati, a kompletna manifestacija ove godine ima humanitarni karakter. U ovo, najljepše doba godine, skupljaju se sredstva za Udrugu za oboljele od multiple skleroze SMŽ sa sjedištem u Sisku. "Dođite, uživajte u flag football na vrhunskoj razini i pomozite onima kojima je pomoć najpotrebnija", poručuje Mislav Pokrovac iz Hrvatskog saveza američkog nogometa.