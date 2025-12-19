Naši Portali
SKIJANJE

Neviđeno iznenađenje: Senzacionalni Čeh skinuo najboljeg skijaša svijeta s trona i 'ukrao' mu pobjedu

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Super G
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 14:06

Odlično pripremljenu stazu i dobre vremenske uvjete iskoristilo je još nekoliko skijaša s visokim startnim brojevima

Češki skijaš Jan Zabystran senzacionalni je pobjednik superveleslaloma za Svjetski kup, koji je u petak održan na stazi Saslong u talijanskoj Val Gardeni.

Zabystran je nastupio sa startnim brojem 29 i odskijao najbolju utrku u karijeri. Kad su već gotovo svi mislili da je najbolji skijaš današnjice, 28-godišnji Švicarac Marco Odermatt, drugi dan zaredom došao do pobjede, 27-godišnji Čeh je projurio stazom i 2415 metara svladao za 1:24.86 minuta.

Trener Milana donio odluku o Modriću i gadno mu se obila o glavu: Ovakvu pogrešku više neće učiniti

Time je za 22 stotinke nadmašio vrijeme koje je postavio Odermatt i došao do prve pobjede u karijeri. Ovo mu je bio ukupno 57. nastup na utrkama Svjetskog kupa, a prethodno najbolji rezultat ostvario je početkom ožujka u norveškom Kvitfjellu, gdje je osvojio osmo mjesto u superveleslalomu.

Uz Odermatta i Zabystrana, po prvi put u karijeri se na pobjedničko postolje u Svjetskom kupu popeo i 24-godišnji Talijan Giovanni Franzoni. On je osvojio treće mjesto zaostavši za pobjednikom 37 stotinki. Odermatt je u petak po 95. put došao na postolje u Svjetskom kupu.

Odlično pripremljenu stazu i dobre vremenske uvjete iskoristilo je još nekoliko skijaša s visokim startnim brojevima. Tako je Francuz Matthieu Bailet s brojem 43 došao na peto mjesto (+0.47), iskusni Talijan Christof Innerhofer je s brojem 30 bio šesti (+0.53), a kanadska braća Seger su zaokružili Top 15: 29-godišnji Brodie je s brojem 49 osvojio 14. mjesto (+0.89), a 28-godišnji Riley je s brojem 36 završio kao 15. (+0.90).

I drugo mjesto je Marcu Odermattu donijelo vodstvo u redoslijedu za superveleslalomski Mali globus s 225 bodova iz tri utrke. Drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 209 bodova.

Švicarac uvjerljivo vodi u ukupnom redoslijedu za Veliki kristalni globus sa 685 bodova. Drugoplasirani Norvežanin Henrik Kristoffersen ima 302 boda. Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić je na 27. mjestu s 96 bodova.

U subotu će se skijaši u Val Gardeni još jednom boriti za bodove u spustu, a u nedjelju će karavana već doći u obližnju Alta Badiju, gdje će na svoje doći majstori u tehničkim disciplinama. U nedjelju je na glasovitoj stazi Gran Risa na programu veleslalom, a u ponedjeljak će biti održan i slalom, uz nove nastupe hrvatskih skijaša.

Marco Odermatt Skijanje

