Mislite da se dinamovci i hajdukovci ne mogu voljeti? Varate se, a evo i dokaz

Tko god vam u razgovoru o nogometu kaže da ljubav prema svojem klubu mora podrazumijevati nesnošljivost prema klubu rivalu, pošteno vam laže. Ta teza potvrđena je i u malom slavonskom mjestu Bizovačkom Cretu, naselju nedaleko od Valpova i Osijeka koje prema posljednjem popisu broji 493 stanovnika. Ondje je 1968. godine, nakon rasprave između navijača Hajduka i Dinama, mještanin Ante Buljubašić pronašao rješenje koje je zadovoljilo obje strane. Uzeo je prva tri slova imena Hajduka i prva tri slova imena Dinama i tako je nastao NK Hajdin. Čak su i klupske boje, plava i bijela, odabrane tako da se nijedna strana ne osjeća zanemarenom. U klupskim prostorijama u Sportskom centru “Ivan Dinjar” ugostio nas je predsjednik kluba Josip Cvetković, mladi i ambiciozni zaljubljenik u NK Hajdin.

Mladi spasili klub

- Zbog oca od kojeg sam tu ljubav naslijedio, navijam za Osijek, ali i dalje je kod nas u selu puno više dinamovaca i hajdukovaca, bez obzira na to što živimo pokraj Osijeka. NK Osijek je tek u posljednjih nekoliko godina došao u vrh, među najbolje, pa je normalno da Dinamo i Hajduk imaju najveću potporu u većini Hrvatske pa tako i kod nas. Od 20 dečki koji su u klubu, možda još jedan ili dvojica navijaju lokalpatriotski za Osijek, a svi ostali za Dinamo ili Hajduk.

Ta tradicija u klubu koja je nastala prije 54 godine i danas se štuje, a sad je konce u Hajdinu preuzela mlada garda kojoj ide jako dobro.

- Radio sam pet godina u Dubrovniku i kad sam se vratio 2019. klub je bio pola godine u nekoj fazi mirovanja. Stariji se nisu mogli složiti oko nekih stvari u klubu, nije bila riječ o nogometnim problemima, više političkima. Zbog toga nije bilo utakmica cijelu jednu sezonu, pa smo zato mi mladi odlučili preuzeti klub i ponovno sve pokrenuti. Većina dečki koji su igrali u Valpovu, Bizovcu ili selima u blizini, vratili su se pomoći klubu i igrati za nas. Te sezone 2019./2020. vratili smo se u ligaški sustav i odmah osvojili prvo mjesto i ušli u Drugu županijsku ligu, u kojoj smo i sad. Ta liga realan je doseg kad uzmemo u obzir koliko imamo novca i koliko naše selo ima stanovnika. Za neki viši rang ipak treba više novca, a treba i plaćati igrače.

No, ta nova garda je predanim volonterskim radom u klubu zaslužila povjerenje onih koji im mogu pomoći, pa se tako trenutačno obnavljaju klupske prostorije, svlačionice su već renovirane, a oduševile bi čak i neke prvoligaše.

- Općina nas financira, znamo koliko ćemo dobiti za proračun, ali još nam i dodatno pomažu; sada smo postavili i nove pločice, instaliramo centralno grijanje u prostorije, stavljamo nove prozore, ma svašta se radi kao što vidite. Mislim da je općina prepoznala trud nas mladih i činjenicu da smo se vratili. Važno je da smo svi u klubu složni i da smo klapa, a uspjeli smo se brzo složiti i s načelnikom - kaže Cvetković.

Vratimo se malo na priču o Dinamu i Hajduku. Čuli smo da se u Bizovačkom Cretu na to rivalstvo gleda drukčije nego u nekim hrvatskim mjestima gdje postoji suparništvo između navijača plavih i bijelih. Kako izgleda navijanje za Dinamo i Hajduk u vašem selu?

- Odemo u seosku birtiju svi zajedno i kad igra Dinamo i kad igra Hajduk, bile to europske utakmice, HNL ili Hrvatski kup. Bude zanimljivih podbadanja, ali sve je to u dobrom duhu, nema tu ni trunke nesnošljivosti ni problema. Evo, sad kad je Osijek nedavno pobijedio Dinamo, bio sam na utakmici, a kad sam se vratio, nekoliko hajdukovaca iz sela zajedno sa mnom podbadalo je dinamovce jer je Dinamo izgubio, ali dečki su sve to prihvatili s osmijehom i svi smo se na kraju dobro nasmijali. Svi igramo zajedno i družimo se, nema ni potrebe ni smisla da se netko zbog toga ljuti - priča nam Cvetković te najavljuje kako će se u Cretu ovaj vikend gledati derbi.

- Bit će organizirano gledanje derbija u subotu u lokalnoj birtiji i naravno da će biti zabavno. Vlasnik te birtije je veliki dinamovac, ali jednako poštuje i navijače Hajduka, a ima i kuma koji je hajdukovac i uvijek zajedno gledaju utakmice. Navijamo svi zajedno, svatko za svoje.

Kakav je osjećaj sudjelovati u takvom zajedničkom navijanju dinamovaca i hajdukovaca?

- Poseban! Mi i naš klub bili smo već nekoliko puta u medijima upravo zbog toga i normalno je da se ponosimo i klubom i svojim selom. Zato i postoji taj neki inat i posvećenost klubu, znaju dečke zvati u druge klubove, da igraju i za novac i u puno boljim uvjetima, ali dečki odbijaju sve te ponude i ostaju igrati tu. Ne žele da ta naša priča propadne.

Igrali protiv zvijezda Dinama

Ljudi iz Hajdina uspjeli su s godinama igrati s nekima od najvećih naših klubova. Tri puta igrali su s Dinamom (dva puta seniori, jednom veterani), jednom s Osijekom, a Cvetković se s veseljem prisjeća jednog od spomenutih Dinamovih gostovanja.

- Taman sam tada počeo igrati za seniore kad nam je došao Dinamo. Imao sam tada 17 godina. Došla nam je tada cijela Dinamova delegacija, bili su tu i Luka Modrić, Vedran Ćorluka, Eduardo, Zdravko Mamić... Svi smo se fotografirali s Lukom i društvom, bilo je na igralištu sigurno nekoliko tisuća ljudi. Modrić, Ćorluka i Eduardo tada nisu igrali, ali osim njih su protiv nas na toj utakmici igrali svi tadašnji Dinamovi najbolji igrači: Vukojević, Shildenfeld, Pokrivač... Bila je nakon toga velika fešta u jednom valpovačkom restoranu na koju su išli svi igrači i svi članovi uprave. Naravno, kad dođe Dinamo odjednom imate 20 članova uprave, a ne pet kao inače - kroz smijeh priča Cvetković.

S Hajdukom još niste uspjeli dogovoriti dolazak?

- Bilo je nekih razgovora i pisalo se svojedobno i o mogućem dolasku splitskih bijelih, ali zasad, nažalost, još nisu došli. Bili su nam u gostima Dinamo i Osijek, no iskreno se nadamo da ćemo jednom imati priliku ugostiti i momčad Hajduka, a onda bi cijela ta naša priča bila baš lijepo zaokružena.