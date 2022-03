Zbog Potjere je opet zvijezda, a evo što kaže o derbiju: Prevaga su Livaja i pun Poljud

Dok je Luka Modrić čekao utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv PSG-a, u kvizu Potjera odvijala se prava drama. Natjecatelj Fabijan Palinić dobio je sljedeće pitanje: Koji je osvajač Zlatne lopte igrao za mostarski Zrinjski? Odgovorio je Neretljak, a ne Luka Modrić. Taj njegov odgovor postao je viralni hit pa smo odlučili pitati Fabijana prati li nogomet i kako mu je na pamet pao Neretljak.

– Pratim nogomet. Modrića vežem za Dinamo. Prvi dio pitanja ne mogu si oprostiti, ali nisam Modrića mogao povezati s Mostarom. Nakon Potjere dolazili su mi pozivi i poruke zbog mog odgovora – javio nam se kratko.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 15.12.2013., stadion u Maksimiru, Zagreb - MAXtv 1. HNL, 20. kolo, GNK Dinamo - NK Zadar. Josip Simunic, Mato Neretljak. "nPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL

A evo što je i sam Mato Neretljak (42) rekao na sve:

– Zahvalio sam mu na tako lijepom odgovoru, pratim Potjeru i nasmijao sam se. Što drugo da kažem, Luka Modrić je jedan jedini.

Livaja čini prevagu

Kada smo već dobili Matu, prokomentirali smo i nadolazeći derbi hrvatskog nogometa, onaj Hajduka i Dinama u subotu (18 sati).

– Kao hajdukovac naravno da navijam za Hajduk i njemu dajem prednost. Do zadnjih par kola su igrali odlično, no onda je došao mali pad, normalne su to oscilacije, ima novih igrača. Hajduk ima strašan napad i može igrati protiv svakoga. Prednost Hajduka je što će igrati i na punom Poljudu. Sjetimo se utakmice PSG-a i Real Madrida u Ligi prvaka. Pariz je imao vodstvo, a kada je došla voda u uši na Bernabeuu, izgubio je utakmicu – kaže nam Neretljak koji je u igračkoj karijeri nosio i dres Hajduka, Osijeka, Rijeke, pa i Zadra.

Igrao je i sam na punom Poljudu, zna kako će to u subotu izgledati.

– Pun Poljud, to je prevaga Hajduku. No ne treba se zanemariti Dinamo, to je klub koji je godinama prvak i koji zna igrati takve utakmice, zna osvajati trofeje. Ima jednog strašnog igrača, Mislava Oršića, tu je i Bruno Petković i puno ostalih.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.11.2021., stadion u Kranjcevicevoj, Zagreb - Cetvrtfinale hrvatskog nogometnog kupa, NK Lokomotiva - HNK Hajduk. Navijaci Hajduka Torcida, Marko Livaja TOP 2021 Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

A koga vrijedi izdvojiti iz Hajduka?

– Svi će reći Marko Livaja. On je nešto što Hajduk nije imao godinama i čini prevagu, uz njega tu je Nikola Kalinić koji svakome može zabiti gol. Vjerujem da će se i Filip Krovinović oporaviti, radi se o kvalitetnom igraču.

Neretljak je i sam trener. U tom je poslu posljednjih sedam godina. Trenirao je Orašje, Jajce, Gabelu, Zvijezdu, a i dio je stožera hrvatske U-20 reprezentacije uz izbornika Ognjena Vukojevića. Kako vidi svoje kolege Željka Kopića i Valdasa Dambrauskasa?

– Kopiću nije lako. On je od šefa omladinskog pogona došao na mjesto glavnog trenera Dinama. Dinamo samo trpi da bude prvak i nije mu lako. Europske utakmice je igrao jako dobro, no utakmice HNL-a sigurno može bolje. U posljednje vrijeme digao je razinu igre. Dambrauskasa ne poznajem, ali po onome što vidim da je radio u Gorici i Hajduku, vidi se da je jako dobar trener. No ne ide ništa preko noći, a Hajduk je takav klub da ne trpi neuspjeh – govori nam bivši hrvatski reprezentativac koji je za A-vrstu upisao 10 nastupa. Trenutačno je u Orašju i razmišlja o trenerskoj poziciji u nekom klubu.

Rijeka ne leži Hajduku

Derbi će biti napet kao i prvenstvo u kojemu se Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek bore za naslov. Za kup će pak igrati Hajduk i Rijeka. Kako vidi rasplet tih situacija?

– Za prvenstvo će se voditi bitka do zadnjeg kola. Bit će kikseva sa svih strana, ali bit će zanimljivo. Što se tiče kupa, Hajduk je domaćin, ali bit ću iskren, dobio je najneugodnijeg protivnika. Na Poljudu Rijeka ne leži Hajduku.