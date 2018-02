Mišković: Šuker ima sve manji utjecaj, u HNS-u se događaju promjene

U Hrvatskom nogometnom savezu se događaju promjene, ustvrdio je aktualni potpredsjednik HNS-a i predsjednik NK Rijeke Damir Mišković u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji i sebe nazvao konstruktivnom oporbom Davoru Šukeru.

Na pitanje voditelja Španovića da gdje se to promjene događaju kada se od predsjednika HNS-a i dalje ne čuje niti glasa, Mišković je kazao kako te promjene rade novi ljudi među kojima je istaknuo Marijana Kustića, koji je bio njegov kandidat za predsjednika HNS-a.

- Način na koji se mi organiziramo i na koji mi radimo mislim da dovodi do toga da predsjednik ima sve manji utjecaj - kazao je Mišković koji je najavio i konkretne promjene u Savezu.

- Vidjet ćete ubrzo da se dosta toga promijenilo. Radi se novi statut, mijenja se način izbora u HNS-u, drugačije komuniciramo i dajte nam malo vremena i vidjet ćete promjene. Ljudi su glasali za koga su glasali. Bit će promjena oko načina i sustava glasanja, on će biti puno liberalniji i tome mi težimo. Nijedna revolucija nije donijela ništa dobro, ali sustavni rad koji pokušavamo ponovno ustrojiti HNS će biti na jednom drugom nivou nego što je sada - kazao je Mišković koji tvrdi da Zdravko Mamić u HNS-u nema utjecaj koliki mu drugi daju.

- Ja Mamića nisam dugo vidio u HNS-u, ne vjerujem da može on imati utjecaja u HNS-u, ima nas koji smo tu, i koji radimo promjene i dajte nam još malo vremena. Ne želim sada ulaziti u optužnice, neka se to odradi i odluči jer netko kriv ili ne - tvrdi Mišković.

Na pitanje što je onda radio s Mamićem u trenutku dok su bili izbori za predsjednika HNS-a u restoranu u Zagrebu, tvrdi da o toj temi i Šukeru nije bilo riječi.

- Bio je ručak i tamo su bili i predstavnici vaterpolo saveza, Perica Bukić, izbornik Tucak, Dudo Šimenc i došli smo, eto tako, tamo i Zdravko i ja. Nije tamo bilo govora o Šukeru, on me nije pitao ništa hoću li za Šukera glasati ili ne, ili da dobije podršku od mene. Dan prije sam se, isto na ručku tamo, našao s Brankom Laljkom (vlasnik NK Intera iz Zaprešića op.a.), pa s Kustićem, pa ljudima iz Slavena Belupom. Mene nije sram s ljudima razgovarati, nije me sram sjesti za Mamićem i razgovarati o temama boljitka našeg nogometa, a to što mi imamo neka druga razmišljanja, to što ljudi drugačije gledaju na nas, to je druga stvar - kazao je Mišković.

Tvrdi da nema trenutno ambicija biti predsjednik HNS-a.

- Nisam razmišljao o tome, momentalno imamo predsjednika i revolucije nećemo dozvoliti. Svjestan sam percepcije HNS-a, ali promjene sa Šimićem, da je i bio izabran došle bi prekasno. Šimić nažalost, a pričali smo nekoliko puta, nije imao program, ja kod njega, bez obzira na poštovanje što je nešto pokušao napraviti, nisam vidio velike promjene i nije mi jasno kako je to mislio sprovesti. Ja sam imao svoj plan, svoj treći put i svoj način razmišljanja o promjenama sa svojim ljudima i taj plan ću nastaviti i dalje jer ja ne skačem svaki dan s jedne stolice na drugu - kazao je Mišković.

Progovorio je na kraju i o financijama u HNS-u i najavio transparentno objavljivanje do kraja godine svih brojki.

- Iako kao privatni klub mi ne moramo objašnjavati svoje financije, mi ih u Rijeci svake godine transparentno objavljujemo svima. Ako to možemo mi, ne vidim razloga zašto se toga boje u HNS-u, jer ako to se netko boji, onda tamo ne mora biti. Ja vam garantiram da takvih financijskih izvještaja u budućnosti će svakako biti - kazao je Mišković.

Gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji predsjednik NK Rijeke i dopredsjednik HNS-a Damir Mišković kazao je kako je njegova inicijativa o novom načinu financiranja sporta, popularno nazvana “Opatijska inicijativa”, u državnim institucijama naišla na veliko odobravanje.

Riječ o prijedlogu koji su državnim institucijama predložili predstavnici pet loptaških sportova, vodeći ljudi nogometnog, košarkaškog, odbojkaškog, rukometnog i vaterpolo saveza, a kojim bi se financirali klubovi, a ne savezi.

- Očekivao sam da će nas predsjednik Sabora Gordan Jandrokovića, a onda i ministar financija Zdravko Marić primiti protokolarno na dvadesetak minuta, a mi, dakle predstavnici i rukometnog i odbojkaškog i vaterpolo i košarkaškog saveza smo ostali s njima i po dva i pol sata i pretresala se svaka stavka našeg prijedloga. Jer, ja ne kažem da je to što smo mi napravili i predložili perfektno, već se to može dorađivati i na tome radimo. Jandroković je bio oduševljen prijedlogom i planom aktivnosti, a sada da li je moguće sve to na ovaj ili onaj način odmah ili kasnije sprovesti, to ćemo vidjeti - kazao je Mišković u emisiji Veto.

Misli da će ova inicijativa zaživjeti jer nema drugog načina financiranja hrvatskog sporta koji je u ovom trenutku po njemu na aparatima za preživljavanje.

- Bio sam u Rijeci i u vaterpolu i u rukometu i ti klubovi danas ne postoje. Ovim financiranjem bi oni preživjeli i bili ponovno konkurentni. Ovdje nije samo riječ o nogometu, već o svim sportovima - kazao je Mišković.

Mišković predlaže osnivanje financijskog bazena kako ga on naziva u koji bi se slijevali novci od strane nekoliko izvora. Kao prvi navodi naknade od turizma za boravišne takse jer tvrdi da je sport ponajbolja reklama hrvatskog turizma.

- Ja mislim da je sadašnja boravišna naknada od osam kuna smiješno mala, i u susjednim zemljama je to drugačije i ako tamo u hotelu od tri zvjezdice plaćam boravišnu pristojbu tri eura, a u četiri zvjezdice četiri eura, pet zvjezdica pet eura, samo da to kopiramo, a to stranom turistu koji dolazi kod nas neće biti ništa strano da plaća boravišnu taksu više od 8 kuna prikladno smještaju u kojem spava, Hrvatska bi onda na 100 milijuna noćenja inkasirala 200 milijuna eura godišnje više. I ne bi taj sav novac išao samo u sport. Jedan dio bi išao za zdravstvo, jedan obrazovanje, a jedan za sport. I tako bi se sportu vratilo ono što daje za naš turizam, jer mislim da sport puno daje za naš turizam - kazao je Mišković i naglasio:

- Ne vidim zašto bi naš građanin plaćao vani taksu četiri eura, a strani turist u Hrvatskoj koja nije vrjednija ništa manje, 8 kuna - kazao je Mišković.

Također, tvrdi da bi novac za sport trebalo usmjeriti i od kladionica.

- Kladionice nemamo što natjerati, treba se samo odlučiti da oni plaćaju poreze više, jer prvenstveno klađenje je jedna zaraza, ali i zarada. Ako u Sloveniji je porez na manipulativne troškove 10 posto, ne vidim razlog da u Hrvatskoj bude pet posto. I taj novac koji se zarađuje od sporta, neka se dade u sport klubovima koji dosad od tog klađenja na njih nisu imali ništa, već su se drugi bogatili - kazao je Mišković.

Tvrdi da ovim primjerima pokazuje kako ne bi uzimao od građana ili proračuna, već stvarao nove prihode.

- Sport nije samo igra, sport je odgoj, ljudi su zdraviji, pa su i tu i troškovi države na liječenje manji. Sport bi bio kontroliran od svih službi, financijskih i ostalih državnih institucija, poput financijskih agencija, DORH-a i drugih i sve bi bilo transparentno. Točno bi se znalo koliko novaca bi išlo kojem sportu, kojoj ligi i kojim klubovima i ne bi se događali slučajevi NK Istre ili Cibalije da je pitanje mogu li izdržati sezonu jer bi imali minimum financija iz tog bazen u koji bi uključili i iznose od TV prava, ali i sponzorstva državnih i privatnih poduzeća kojima bi se omogućile porezne olakšice - kazao je Mišković.

Tvrdi kako ovime ne zapostavlja i individualne sportaše, jer bi se za njih oslobodili novci koje su klubovi dosad dobivali od lokalnih samouprava obzirom da bi se njih kroz ovaj državni fond podupiralo.

Govoreći o stanju u klubu, Mišković je rekao kako je nakon dvostruke krune prošle sezone, u klubu došlo do psihičkog pražnjenja, ali i do novog petogodišnjeg plana u kojem je cilj kluba biti u vrhu hrvatskog nogometa, ali ne bezuvjetno napadati naslov prvaka, već stvarati nove igrače.

- Ove godine Dinamo je bolji, ali mi smo i dalje u vrhu - kazao je Mišković u emisiji Veto koji se nasmijao na konstataciju voditelja Španovića koji je citirao Mamićevu izjavu kako se naslov prvaka nekom drugom osim Dinamu neće još mnogo godina gledati i konstatirao kako se to očito ispunjava.

- O tom potom, ne bih ulazio u to što je netko rekao jer svatko ima pravo na svoje mišljenje. Svašta je on govorio. Imamo jaku ekipu koja se do ljeta mora uigrati, ali imamo kvalitetne igrače i bit ćemo u vrhu, a ako nam se opet ukaže prilika, mi ćemo sjesti na vrh. Sve ovisi puno o financijama, i o cijeloj atmosferi koju mi u Rijeci imamo - kazao je Mišković.

Upitan kako će te smanjene ambicije trpjeti trener Matjaž Kek koji se suočava sa stalnim transferima igrača, Mišković tvrdi da nema razloga za nikakve špekulacije.

- Ništa se nije promijenilo, on ima svake godine 10 novih igrača i 10 igrača koji odlaze. To je nešto na što se on naviknuo. Ja Keka ne držim, svatko je slobodan, ali mislim da će on biti tu još puno godina u Opatijskoj rivijeri i da smo vezani jako - kazao je Mišković i dodao:

- Kad smo došli imali smo 98 registriranih mladih igrača, danas imamo ih 500. Sad tu Rijeku treba napraviti klub koji će imati po pet mladih u prvoj momčadi svake sezone - kazao je Mišković.

Upitan zašto je kao vlasnike kluba defacto stavio svoje kćerke koje su vlasnice firme i to u Londonu, Mišković tvrdi da je time želio poslati poruku.

- Vlasnik kluba su dvije moje kćerke, mogao sam i sebe staviti, ali htio sam time poslati poruku da na mladima svijet ostaje. Zašto bi tvrtka bila u Hrvatskoj kad u njoj nikad nisam poslovao, nikad nisam živio i osim godišnjeg i ovih zanimacija nemam ništa s Hrvatskom jer ovdje nikad nisam imao ni posao, nisam ni firmu otvorio. Danas je ovo sve Europska unija, kćerke mi žive u Londonu i bilo mi je prirodno da tamo otvorim tvrtku - kazao je Mišković.

Tvrdi da njegove kćerke neće biti samo fikusi na čelu kluba.

- U narednih pet godina hoću da mladi idu naprijed, da mi stariji samo pomažemo. One će morati se aktivirati i u budućnosti surađivati s tim mladima u Hrvatskoj i svijetu - kazao je Mišković.

Tvrdi da od stadiona na Kantridi nije odustao i da je blizu pronalaska investitora jer je GUP u Rijeci konačno promijenjen.

- Momentalno tražimo investitore za Kantridu, tamo ima 40 000 kvadrata zemljišta za hotel, zdravstveni turizam, za takvo nešto trebamo naći investitora i onda će stadion kao popratni sadržaj biti najmanji problem. Radimo na tome da nađemo takve ljude, imamo sada papire, izmijenjen je GUP i ostaje nam naći investitore jer novaca više nema, ali mislim da smo blizu toga - kazao je Mišković.