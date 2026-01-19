Jedan od glavnih ljudi NK Osijeka konačno progovorio: 'Odlaskom Bjelice nastao je vakuum'

Predsjednik Uprave Nogometnog kluba Osijek, Ferenc Sakalj, dao je veliki intervju za klupsku web-stranicu u kojoj je razgovarao o gorućim temama unutar kluba.

Podsjetimo, NK Osijek je prvi dio sezone završio na posljednjem mjestu HNL ljestvice s tek 14 bodova iz 18 odigranih utakmica. Navijači su izrazito razočarani stanjem u klubu te već više od godinu dana na tribinama skandiraju "Uprava, odlazi". Stoga je iz te perspektive bilo vrlo zanimljivo za čuti što predsjednik Uprave ima za reći o stanju u klubu.

Zašto su stvari krenule naopako u prvom dijelu sezone?

To pitanje mi postavljaju i oni koji donose novce, pune klupski proračun i stoje iza ovoga da imamo ovakav proračun i da ga nisu smanjivali. On je isti kao i prošle sezone, a troškovi cijelog pogona se stalno povećavaju. U rezultatskom smislu sigurno nismo na razini naših ulaganja. Želimo to popraviti u preostalih 18 kola, sada smo tek na pola puta. Željeli smo u ovom prijelaznom roku pojačati momčad, došlo nam je dosta novih igrača i naš je sportski sektor odradio dobar posao. Dovedeni su kvalitetni igrači koji će nam pomoći u ostvarenju naših ciljeva

Što mislite, u čemu je bio najveći problem i zbog čega je momčad imala takvu silaznu putanju?

Kada sam to pitanje postavljao struci, odgovor je uglavnom bio vezan uz brojne ozljede koje su nas pratile. Stvarno ih je bilo previše, treneri su nam morali koristiti jako puno igrača, ukupno njih tridesetak protekle polusezone. Mislim i ja da je to jedan od razloga što smo rezultatski podbacili jer nismo uspjeli ostvariti standardnost koja je jako važna. Drugi je razlog u tomu što nismo imali lidera na terenu, koji bi odradio onaj dio koji nije samo do trenera, da bismo izgledali čvršće i odgovornije u igri.

Često se u navijačkim krugovima spominje tema (ne)ambicioznosti kada je riječ o onome što NK Osijek zapravo želi ostvariti u rezultatskom smislu. Kako to komentirate?

Ambicije kod nas uvijek postoje i što se tiče naše Uprave i mene kao predsjednika. Nije slučajno da smo 2020. kada sam postao predsjednikom Uprave doveo Nenada Bjelicu za trenera i postavili ga i za sportskog direktora. U tom trenutku smo mu dali potpuno slobodu u njegovom poslu, imao je odriješene ruke. Mi smo tada ostvarili i naš najbolji plasman u HNL-u, bili smo drugi na ljestvici, što je zasigurno potvrđivalo naše ambicije. Nenadovim odlaskom nastao je određeni vakuum u našem sustavu, budući da smo s njim imali dugoročne planove. Nažalost, ispalo je drugačije. I dovođenjem Josea Bota željeli smo napraviti novi iskorak, budući da je on vrlo poznato ime s iskustvom kvalitetnog rada u poznatim i jakim klubovima. Mislili smo da bi ono što je, recimo, radio u Benfici koja je prepoznatljiva po razvijanju mladih igrača, mogao u nekom dijelu prenijeti i nama. Ispostavilo se da je u Flamengu potvrdio te svoje sposobnosti, odličnim rezultatima koje taj klub ostvaruje. Mogu reći da smo i njegovim angažmanom pokazali ne baš malu ambiciju. No, dobio je ponudu iz Brazila koju je odlučio prihvatiti i tako smo se razišli nakon godinu dana, koliko je bio kod nas.

U ovoj sezoni momčad su vodila dvojica trenera. Kormilo je prvo bilo u rukama Simona Rožmana, a sada tešku zadaću kao predvodnik stručnog stožera ima Željko Sopić.

Obojica su u svojim prethodnim klubovima napravili dosta dobrih stvari, osvajali su i trofeje, tako da smo se odlučili za njih. Sopić je bio izbor i zbog toga što smo željeli u ovakvoj situaciji imati na klupi čovjeka nešto drukčijeg karaktera i mentaliteta. Mislim da je on pravi izbor i da mu treba dati vremena da bi svoje ideje sproveo u djelo. Mi ga podržavamo i dajemo mu sve ono što možemo da bi nas podigao tamo gdje zaslužujemo i moramo biti.

Naprosto je obveza i igrača i trenera i svih uz momčad da proljeće za klub bude puno uspješnije od ljeta i jeseni, kako bi klub napustio poziciju koju trenutačno zauzima.

To si pitanje ne želim ni postavljati, da uopće o tome razmišljam. Osijek će sigurno ostati u Ligi, mislim da s ovom koncentracijom kvalitete koju trenutno imamo možemo osvojiti puno više bodova nego do sada. I da potvrdimo kako nam nije mjesto na ovoj ružnoj poziciji. A onda ćemo na ljeto razmišljati o sastavljajnu posve nove momčadi uz želju da ovaj stručni stožer na čelu sa Sopićem ostane kod nas. Dobit će maksimalnu podršku u svemu što žele napraviti, s puno kvalitetnijim igračima koje ćemo dovoditi u odnosu na neke prethodne prijelazne rokove.

Sakalja su prilično dojmili mladići koje je imao priliku vidjeti na djelu u Antalyiji. I sviđa mu se Sopićev pristup kada su i oni u pitanju.

Drago mi je što se trener odlučio povesti na pripreme i dosta mladih igrača, neki su još uvijek kadeti. Svi su imali mogućnost pokazati se na treninzima i utakmicama protiv kvalitetnih protivnika. Vidio sam da u našem kadru ima sasvim dovoljno kvalitete i da se na te mladiće također može računati.

U drugom dijelu sezone sigurno će biti od velikog značaja i kohezija momčadi i navijača.

Želimo svakoga navijača imati uz klub, svaki pojedinac je u tom smislu bitan. Klub je privatan, no svakako je važan dio zajednice svoga grada, županije i regije. Uvijek smo i govorili da su navijači najbitniji dio našeg sustava, naravno da za našu momčad želimo podršku s tribina, nastojat ćemo to i rezultatima dokazati, da uzvratimo povjerenje svima koji vjerno prate NK Osijek. Jako je bitno da zajednički nastavimo sezonu i da navijači budu uz svoj klub kako bismo ga vratili tamo gdje pripada. Da bi nam svima bilo lakše i ljepše.

U veljači će biti točno deset godina otkako je NK Osijek u privatnom vlasništvu. Kako biste globalno ocijenili to razdoblje, jesu li ispunjena vaša očekivanja?

Puno smo toga ostvarili na planu infrastrukture i to svi vide. Drago mi je da se podigla i kvaliteta u Školi nogometa, a ta djeca imaju vrhunske uvjete za rad i zato očekujemo stalni progres u stvaranju novih igrača za najbolju momčad. I taj proračun za Akademiju je dosta velik, među najvećima u Hrvatskoj. Što se tiče samih rezultata, polovično sam zadovoljan. U nekom razdoblju smo kotirali dobro, borili se za sam vrh, a ono čime sam ipak razočaran je činjenica da u Europi nismo mogli niti jednom stići do grupne faze nekog natjecanja. A to nam je bio jedan od ciljeva kada smo preuzimali NK Osijek.

Niste od onih nogometnih čelnika koji vole i žele medijsku pozornost. Način funkcioniranja vam je drukčiji u tom kontekstu…

Malo se pojavljujem u javnosti i ne izlazim na pozornicu, da se tako izrazim. Mislim da jedan predsjednik i ne treba biti puno u medijima, nego mu je mjesto iza te scene i djelovati iz pozadine u smislu vođenja i kontrole svega što je vezano uz klub. Tako se i ponašam, a u svakodnevnom sam kontaktu sa svojim suradnicima na svim klupskim razinama. Uz onaj rezultatski, koji je svakako najvažniji aspekt kluba jer generira pozitivnu atmosferu, meni je jednako važan i onaj financijski, kako bi i dalje omogućavao da na svim razinama NK Osijek uredno posluje. E to je bitno da jedan predsjednik iza toga stoji i vodi računa i uspijeva održavati takvu stabilnost - zaključio je Ferenc Sakalj.