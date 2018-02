Sad se tek vidi koliko je Arijan Ademi falio Dinamu

Trebat će Arijanu vremena da uđe u formu, nije jednostavno vratiii se nogometu nakon dvije godine stanke, drugo je trenirati zasebno, a drugo igrati - kazala nam je većina nogometnih stručnjaka kada se ljetos Arijan Ademi vratio treninzima s Dinamom, a onda od listopada i zaigrao, kada mu je istekla suspenzija zbog navodnog uzimanja dopinga.

I većina igrača trebala bi dosta vremena na prilagodbu, no ne i Ademi. U njemu je bilo toliko želje za povratkom, ni u jednom trenutku, a znamo da mu je bilo i teško, nije odustao.

Otišao je u Kustošiju, u četvrtu ligu, ali onda je ispalo da ni za amaterski klub ne smije igrati niti s njim trenirati, čak ni mali nogomet. Izdržao je i to, svašta je trenirao, samo ne nogomet s nekom momčadi, te postao sjajan i u padelu. I kad je sve prošlo, kad mu je suspenzija, neobjašnjivo, samo smanjena a ne i ukinuta iako se uspostavilo da uopće nije kriv, vratio se na treninge s Dinamom.

Plavi mu nisu okrenuli leđa

- Uh, umoran sam, ali slatki je to umor - govorio je tada Ademi vrlo emotivno, i suze su mu potekle.

A to samo znači koliko mu je bilo važno vratiti se, koliko želi taj nogomet. I dalje radi isto, gine za Dinamo, valjda i želi plavima pokazati da su bili u pravu kad su vjerovali u njega, ni u jednom trenutku nisu ga se željeli riješiti, plaćali su mu redovito iako je bio suspendiran, a mogli su mu jednostavno raskinuti ugovor.

I Ademi je brzo zaigrao, za Makedoniju je odmah zabio, a onda počeo i vući Dinamo.

- Nije me iznenadio velik i brz Ademijev povratak. To može samo pravi sportaš, a za njega se može reći da je baš takav, a takvi se nakon svega vraćaju još jači. Dokazao je da je upravo takav svojim radom i treniranjem kad je ostao sam sa sobom i svojim problemima. I uopće ne sunjam da će i dalje igrati tako dobro, ne mislim sad samo na utakmicu u Osijeku. On će i dalje biti pravi jer iza njega stoji rad - kazao nam je bivši vezni igrač plavih Dražen Besek.

Dok Ademija nije bilo, puno smo puta pisali kako upravo igrač kakav je on nedostaje u Dinamu, netko tko će vući momčad. I pokazalo se da je s njim danas Dinamo znatno jači.

- Dinamu je, dok ga nije bilo, nedostajao takav igrač koji nikad ne odustaje, koji uvijek daje sve od sebe, igrač koji je lider i autoritet u svlačionici. A to da budete lider i autoritet u momčadi nitko vam ne daje, nitko vam ne kaže, e to ćete biti vi. To zaradite radom na svakom treningu, svakoj utakmici - kaže Besek.

U Osijeku je Dinamo pokazao kvalitetu, imao je na vratima Livakovića koji je spašavao kad je trebalo, imao je Soudanija koji je “otključao” suparnika briljantnim golom, ali imao je i Ademija koji je prvi put u karijeri na jednoj utakmici zabio dva gola, ali je i igrao odlično bez obzira na golove. Možda je bilo malo ružno kako je jesenas Domagoju Antoliću oduzeta kapetanska vrpca, ali je isto tako sigurno da je ta vrpca na pravoj ruci, na Ademijevoj. I dok se Antolić u međuvremenu preselio u Poljsku, u Jozakovu Legiju, zajedno s Eduardom i Vešovićem, Ademi je ostao kao prvi kapetan.

Dinamo je dominantan

Važan je taj Ademijev povratak, s njim plavi djeluju kao ozbiljna momčad koja je u Osijeku pokazala čvrstoću i moć, zanemarimo li zadnjih 20-ak minuta kada se nepotrebno opustila i dopustila Osijeku da zabije dva gola. Što možda i ne čudi nakon 4:0 vodstva.

- Dinamo je igrao jako dobro, bio je dominantan. I nije me Osijek razočarao koliko je Dinamo bio dominantan i učinkovit. Očigledno su igrači i stožer željni dokazivanja, a sad već u nedjelju s Hajdukom imaju priliku sve to potvrditi. Držim da je Dinamo na dobrom putu da pripremi momčad za Europu, sad je na njemu da iskoristi proljeće. No, ne smiju se sada plavi zavaravati pobjedom u Osijeku, i prije su bili ispred svih, i to po svemu, sad samo to moraju potvrđivati u utakmicama koje dolaze - zaključio je Besek.

S Ademijem bi plavi brod i dalje morao mirno ploviti prema naslovu prvaka, on neće ni sebi ni svojim suigračima dopustiti da pokoju utakmicu odigraju u leru. A kad igraju punom snagom, kao što su igrali u Osijeku između 15. i 70. minute u Gradskom vrtu, onda im nitko nije ni blizu u našoj ligi. A tih prvih 15 i završnih 20 minuta trener Mario Cvitanović mora prostudirati kako se ne bi ponavljale. U Europi bi to bilo jako skupo, a plavi dotad imaju vremena za ispravljanje pogrešaka.

POGLEDAJTE VIDEO NAJLUĐIH NOGOMETNIH PROMAŠAJA