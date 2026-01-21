Bomba s Poljuda: Hajduk dogovorio veliki transfer, dobro poznato lice stiže u Split

Uprava Hajduka zaključila je jedan od najvažnijih poslova zimskog prijelaznog roka, a na Poljud stiže igrač koji je dugo bio na vrhu liste želja. Dario Marešić, dvadesetšestogodišnji stoper i kapetan Istre 1961, postat će novi igrač splitskih "Bilih". Iako je bio velika želja Hajduka i tijekom ljetnog prijelaznog roka, dogovor tada nije postignut. Ovoga puta priča je drugačija, a splitski klub inzistirao je na njegovom dolasku odmah kako bi se priključio momčadi u ključnom dijelu sezone, ne čekajući ljeto kada mu istječe ugovor.

Kako je Marešić ušao u posljednjih šest mjeseci ugovora s pulskim prvoligašem, odšteta koju će Hajduk platiti iznosi simboličnih stotinjak tisuća eura. Ipak, igraču se nudi iznimno primamljiv ugovor na četiri sezone, s godišnjom plaćom koja bi mogla doseći i do 400.000 eura. To je najveći iznos koji Hajduk nudi u okviru nove sportske politike i jasan pokazatelj koliko vjeruju u kvalitete austrijskog braniča hrvatskih korijena i koliko im je njegovo dovođenje bilo važno.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj potez izravna je reakcija na stanje u obrambenoj liniji Hajduka. Iskusni Zvonimir Šarlija tek se oporavlja od ozljede, mladi Marino Skelin vraća se nakon duge stanke, a status Branimira Mlačića vrlo je neizvjestan zbog mogućeg transfera u inozemstvo. Uprava se ovim transferom osigurala od panične potrage za pojačanjem u zadnji čas i dovela igrača koji može odmah preuzeti odgovornost u momčadi koja se bori za naslov prvaka.

Marešić nije samo rješenje za popunjavanje kadra, već predstavlja istinsko pojačanje. Kao kapetan Istre profilirao se u vođu na terenu, a njegove igračke karakteristike savršeno se uklapaju u viziju trenera Gonzala Garcije. Njegova najveća kvaliteta je iznimna igra s loptom u nogama i sposobnost građenja napada iz zadnje linije. Prošle sezone bio je statistički najdominantniji branič lige po broju točnih dodavanja, a jedini igrač u cijelom HNL-u koji je u tom segmentu bio bolji od njega bio je Ivan Rakitić.

Ključnu ulogu u ovom transferu odigrao je trener Gonzalo Garcia, pod čijim je vodstvom Marešić u Istri odigrao svoj najbolji nogomet, upisavši 48 nastupa. Poznavanje trenera i njegovih zahtjeva trebalo bi svesti period prilagodbe na minimum, što je od neprocjenjive važnosti usred sezone. Nakon neuspješne epizode u francuskom Reimsu, Marešić je u Puli u potpunosti revitalizirao karijeru i dokazao da pripada samom vrhu HNL-a. Njegovim dovođenjem Hajduk ne samo da jača vlastite redove, već i šalje poruku konkurentima, pokazujući financijsku i sportsku moć na domaćem tržištu u pohodu na toliko željeni naslov.