Razgovarali smo sa Željkom Pakasinom

Ćiro je ušao u svlačionicu i rekao da Tuđmanu moramo donijeti dobre vijesti. Idući dan me potjerao iz Dinama...

Autor
Tomislav Dasović
20.01.2026.
u 13:56

Ćiro nam je uoči utakmice u svlačionici govorio kako je jedan naš ratni zapovjednik bio ranjen na bojišnici i kako zbog toga moramo predsjedniku Tuđmanu donijeti dobre vijesti. To je bio aspekt kojim smo se bavili, prisjetio se Pakasin

Dinamo u četvrtak u 21 sat u Europskoj ligi dočekuje rumunjski FCSB, odnosno nekadašnju Steauu, protiv koje je odigrao jednu od najdramatičnijih utakmica u svojoj povijesti. Naime, Dinamo je u 2. pretkolu Lige prvaka 15. rujna 1993. pobijedio Rumunje u Bukureštu s 2:1, a u ljubljanskom uzvratu 28. rujna 1993. bio je poražen 2:3 i – ispao.

Tadašnji Dinamov trener Miroslav Blažević na grozan se način tada verbalno obračunao sa svojim igračem Željkom Pakasinom, istinskim nogometnim znalcem, vrsnim veznim igračem koji je – u Ćirinoj koncepciji – u toj utakmici igrao lijevog beka.

Dinamo Željko Pakasin

