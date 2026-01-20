Ćiro je ušao u svlačionicu i rekao da Tuđmanu moramo donijeti dobre vijesti. Idući dan me potjerao iz Dinama...

Dinamo u četvrtak u 21 sat u Europskoj ligi dočekuje rumunjski FCSB, odnosno nekadašnju Steauu, protiv koje je odigrao jednu od najdramatičnijih utakmica u svojoj povijesti. Naime, Dinamo je u 2. pretkolu Lige prvaka 15. rujna 1993. pobijedio Rumunje u Bukureštu s 2:1, a u ljubljanskom uzvratu 28. rujna 1993. bio je poražen 2:3 i – ispao.



Tadašnji Dinamov trener Miroslav Blažević na grozan se način tada verbalno obračunao sa svojim igračem Željkom Pakasinom, istinskim nogometnim znalcem, vrsnim veznim igračem koji je – u Ćirinoj koncepciji – u toj utakmici igrao lijevog beka.