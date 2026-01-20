Čak i onim najoptimističnijim navijačima Dinama bilo bi teško, gotovo nemoguće recentnu situaciju u Dinamu gledati kroz naočale roze boje. Ne, ovdje ne mislimo na igru prve momčadi, čak ni na ogromnu količinu potrošenog novca u ljetnoj rekonstrukciji kadra. Ovdje mislimo isključivo na zimski prijelazni rok, s fokusom na to koji su igrači i za kakve uvjete pušteni iz kluba.

U samo nekoliko dana klub je pustio tri perspektivna mlada igrača; Leona Jakirovića u Inter, Branka Pavića u Rijeku i Belinha u Kustošiju. Nije riječ o posudbama niti o bilo čemu drugom što bi se moglo povezati sa sintagmom "planovi za razvoj". Dinamo se ovih igrača u potpunosti riješio i od ove zime više neće imati nikakve veze s njima.

Jučer je najpoznatiji i najpouzdaniji svjetski insajder za transfere, talijanski novinar Fabrizio Romano, sa svojom poznatom frazom 'here we go' potvrdio da je u potpunosti dogovoren transfer talentiranog 18-godišnjeg stopera Leona Jakirovića iz Dinama u Inter. Prema informacijama Romana, Jakirović odlazi u Inter za 2,5 milijuna eura fiksne odštete plus dva milijuna eura u određenim bonusima te uz trenutačno nepoznat postotak od iduće prodaje.

Kad uzmemo u obzir da je Jakirović odigrao samo 116 minuta za prvu momčad Dinamo, ovakva se odšteta na prvu bez dodanog konteksta čak i čini dobrom. Međutim, ako je Inter za igrača koji je upisao tek 116 minuta seniorskog nogometa bio voljan isplatiti ovakvu odštetu, koliku bi odštetu tek bio voljan isplatiti da je Leon dobio imalo ozbiljniju priliku u seniorskom nogometu? Vrlo je važno naglasiti da Jakirović pod sadašnjim trenerom Marijem Kovačevićem nije dobio niti jednu minutu nogometa u prvoj momčadi Dinama iako je bio njezin član. Svoje minute za seniore Dinama je upisivao pod trenerskim paskama svojeg oca Sergeja Jakirovića te Fabija Cannavara.

Sjetimo se samo kako je Dinamo tijekom svoje povijesti prodavao mlade i perspektivne stopere. Naravno, na vrhu je Joško Gvardiol koji je s 19 godina otišao u Leipzig, a za njega je Dinamo (nakon što se uračunao i postotak od budućeg transfera Joškovim odlaskom u Manchester City) ukupno uprihodio 37 milijuna eura odštete. No nije Gvardiol jedini. Dinamo je dvoznamenkaste milijunske odštete uprihodio i za Josipa Šutala (20,5 mil. €), Filipa Benkovića (14,5 mil. €), Vedrana Ćorluku (13 mil. €) te Darija Šimića (11 mil. €), a definitivno nisu zanemarive ni prodaje Dejana Lovrena (9 mil. €) te Joze Šimunovića (7,5 mil. €).

Kad vidimo cijelu ovu Dinamovu povijest, a još k tome uzmemo u obzir inflaciju te činjenicu da je Leona Jakirovića htio i na kraju doveo velikan poput Intera, teško je oteti se dojmu da je maksimirski klub mogao uprihoditi značajno veću svotu za Leona. Ako je Jakirović bio dovoljno dobar za okušati se u Dinamovim seniorima pretprošle sezone (kad je i debitirao), kako je moguće da nije bio dovoljno dobar okušati se s dvije godine više iskustva. Naravno, ne govorimo da bi trebao biti Dinamov prvotimac, ali svakako je mogao dobiti barem neku iole razumnu priliku za razvoj, a samim time posljedično i unosnije punjenje Dinamove blagajne.

S Jakirovićem je Dinamo u Ligi prvaka mladih predstavljao i veznjak Branko Pavić, danas 19-godišnjak koji je već predstavljen u redovima hrvatskog prvaka Rijeke. Kod Pavića možemo vidjeti sličan obrazac kao i kod Jakirovića; još je "davnih dana" debitirao za prvu momčad Dinama, no pod trenutačnim stručnim stožerom je jednostavno smatran nedovoljno dobrim da se nametne. Ne zaboravimo da je Pavić prošle sezone pod paskom Nenada Bjelice bio član početne postave u utakmici Lige prvaka protiv Borussije Dortmund. Pa nije valjda čovjek u godinu dana toliko zaboravio igrati nogomet da je od igrača koji je mogao igrati protiv Borussije Dortmund došao do igrača koji ne može dobiti ni mrvice protiv Vukovara ili Gorice?

Trenutačno nemamo službene informacije o tome koliko je Rijeku koštao transfer Pavića, no prema zakulisnim informacijama koje nam pristižu, riječ je o nečem izrazito simboličnim. Dakle, Dinamo je olako pustio igrača s potencijalom jer se taj potencijal nije prepoznao. Tko zna, možda se od Branka Pavića na kraju ne izrodi vrhunski nogometaš, ali činjenica je da mu sadašnja konstelacija Dinama nije dala ni najmanju priliku kako bi se u to uvjerila ili razuvjerila.

Treći primjer je možda i najbizarniji u cijeloj ovoj priči. Mladi perspektivni brazilski nogometaš Rafael Gomes Cirino, poznatiji kao Belinho, bio je godinama u nogometnoj školi Dinama, a već je sa 17 godina na leđima odlučio napustiti Dinamo i zaigrati za trećeligaša Kustošiju. Naime, 17-godišnjem Belinhu Dinamo nakon nekoliko sjajnih igara više nije htio davati priliku niti u juniorskom uzrastu, već ga je uporno stavljao u kadetsku konkurenciju. Belinho i njegov tim su smatrali da bi u ovoj fazi karijere brazilski mladić trebao igrati barem u juniorskoj konkurenciji, pa je stoga uslijedio odlazak u Kustošiju čija se juniorska momčad natječe u prvom rangu hrvatskog nogometa.

Godinama je Belinho bio najavljivan kao veliki projekt kluba, a na kraju mu je klub poručio da sa 17 godina nije dovoljno dobar ni za juniore. Da bi ova priča bila bizarnija, odmah po odlasku iz Dinama za Belinha su interes počeli pokazivati giganti svjetskog nogometa, Barcelona, Bayern München i Manchester United. Valjda svi ti enormni klubovi u brazilskom mladiću vide nešto što Dinamo ne vidi, kao i što Inter u Jakiroviću vidi nešto što Dinamo ne vidi.

O Dinamovoj prvoj momčadi je još uvijek prerano donositi bilo kakve sudove budući da je riječ o totalno rekonstruiranoj momčadi, za to bi se trebala sačekati barem jedna puna sezona kako bi se podvukla crta i kako bi se pričalo o zaključcima. Međutim, nakon ova tri poteza se itekako može donositi sud o tome kako Dinamo tretira svoje perspektivne mladiće. A taj sud je izrazito negativan.