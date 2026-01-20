Volite emisiju o HNL-u u kojoj komentira Joško Jeličić? Došlo je do velikih promjena

Sportski kanal MaxSport uoči nastavka HNL-a donio je promjenu kod komentiranja utakmica u emisiji Studio SHNL. Uz Joška Jeličića ubuduće će sjediti Domagoj Abramović, nekadašnji napadač Dinama.

Do sada je utakmice s Jeličićem komentirao Hrvoje Vejić koji će ubuduće biti uz travnjak. On će uz Samira Toplaka komentirati događaje odmah nakon utakmica.

- Jako se veselim ovom izazovu koji sam prihvatio bez previše razmišljanja. Imam iskustva u ovakvim nastupima jer sam gostovao u nekim hrvatskim podcastima, a i veselim se suradnji s Jelom, s kojim sam i dijelio svlačionicu u Dinamu. Uvijek je bio zafrkant kao igrač, a vidim da je tako nastavio i u televizijskoj karijeri. Siguran sam da ćemo dobro surađivati i jedva čekam prvu emisiju - rekao je Abramović.