ULAZI DINAMOVAC

Volite emisiju o HNL-u u kojoj komentira Joško Jeličić? Došlo je do velikih promjena

Zagreb: Bivši nogometaš, voditelj i komentator Joško Jeličić
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
20.01.2026.
u 14:15

Uz Joška Jeličića ubuduće će sjediti Domagoj Abramović, nekadašnji napadač Dinama.

Sportski kanal MaxSport uoči nastavka HNL-a donio je promjenu kod komentiranja utakmica u emisiji Studio SHNL. Uz Joška Jeličića ubuduće će sjediti Domagoj Abramović, nekadašnji napadač Dinama.

Do sada je utakmice s Jeličićem komentirao Hrvoje Vejić koji će ubuduće biti uz travnjak. On će uz Samira Toplaka komentirati događaje odmah nakon utakmica.

- Jako se veselim ovom izazovu koji sam prihvatio bez previše razmišljanja. Imam iskustva u ovakvim nastupima jer sam gostovao u nekim hrvatskim podcastima, a i veselim se suradnji s Jelom, s kojim sam i dijelio svlačionicu u Dinamu. Uvijek je bio zafrkant kao igrač, a vidim da je tako nastavio i u televizijskoj karijeri. Siguran sam da ćemo dobro surađivati i jedva čekam prvu emisiju - rekao je Abramović. 
Ključne riječi
MAXSport Domagoj Abramović

