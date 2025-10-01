Naši Portali
MEĐU NAJMLAĐIMA

Mbappe zabio tri gola za Real i ispisao povijest Lige prvaka, ispred njega je samo Messi

Real Madrid unveil Kylian Mbappe
JUAN MEDINA/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.10.2025.
u 09:50

Sjajni francuski napadač je do 60 golova stigao sa 26 godina i 284 dana, dok je Lionelu Messiju trebalo 26 godina i 86 dana. Treći je Cristiano Ronaldo sa 29 godina i 21 dan.

Postigavši tri gola u Realovoj 5-0 gostujućoj pobjedi protiv Kairata u Ligi prvaka, francuski napadač Kylian Mbappe je stigao do brojke od 60 golova u elitnom natjecanju Starog kontinenta. Mbappe je time postao drugi najmlađi igrač koji je dosegao tu brojku.

Sjajni francuski napadač je do 60 golova stigao sa 26 godina i 284 dana, dok je Lionelu Messiju trebalo 26 godina i 86 dana. Treći je Cristiano Ronaldo sa 29 godina i 21 dan.

Nedavno je norveški napadač Erling Haaland postao novi rekorder Lige prvaka postigavši 50 golova u samo 49 utakmica.

Jubilarni 50. gol u elitnom natjecanju "Starog kontinenta" Haaland je zabio u 1. kolu u 2-0 pobjedi Manchester Cityja protiv Napolija.

Prije Haalanda, rekord je držao Nizozemac Ruud van Nistelrooy, koji je stigao do 50 golova u 62 utakmice.

Na vrhu ljestvice strijelaca Lige prvaka je Cristiano Ronaldo koji je postigao ukupno 140 golova za Real Madrid, Manchester United i Juventus. Lionel Messi je na drugom mjestu sa 129 golova za Barcelonu i PSG, a treći je Robert Lewandowski sa 105 golova u dresu Borussie Dortmund, Bayern Municha i Barcelone.
Real Madrid Kylian Mbappe

