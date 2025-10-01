Evo gdje večeras možete pogledati okršaj Barce i PSG-a, prijenos je na dva kanala

Danas će se odigrati preostalih devet utakmica drugog kola Lige prvaka. Od hrvatskih igrača nastupit će Dominik Kotarski koji će braniti za danski Kopenhagen koji ide u goste kod Qarabaga, zatim Joško Gvardiol, koji će za Manchester City gostovati kod Monaca, te Ivan Perišić koji će sa PSV-om u goste njemačkom Leverkusenu. Igor Tudor će kao trener Juventusa pokušati doći do bod(ova) u gostima kod španjolskog Villarreala. Najzanimljivija utakmica današnjeg programa bit će ona između Barcelone i PSG-a koja će se igrati na olimpijskom stadionu koji prima 56 000 gledatelja. Naime, Nou Camp i dalje nije u funkciji.

Nijedan događaj ne sažima bit ovog rivalstva kao legendarna "La Remontada" iz sezone 2016./17. U osmini finala Lige prvaka, nakon što je PSG u Parizu deklasirao Barcelonu s 4:0, činilo se da je sve gotovo i da je katalonski ponos na koljenima. No, uzvrat na Camp Nouu, 8. ožujka 2017., ušao je u anale nogometne povijesti. U jednoj od najnevjerojatnijih utakmica ikad odigranih, Barcelona je uspjela nadoknaditi ogroman zaostatak. Pogotkom Sergija Roberta u 95. minuti za konačnih 6:1, katalonski je div ostvario najveći preokret u povijesti Lige prvaka, prošavši dalje s ukupnih 6:5. Kada se pogleda ukupna povijest njihovih susreta, slika postaje još kompleksnija i pokazuje koliko su ovi klubovi zapravo izjednačeni.

Do sada su odigrali ukupno 15 službenih utakmica, a statistika je gotovo u potpunosti uravnotežena. Barcelona ima blagu prednost sa 6 pobjeda, dok je Paris Saint-Germain slavio 5 puta, a 4 susreta završila su neriješenim ishodom. Čak je i gol-razlika nevjerojatno tijesna: Barcelona je postigla 27 pogodaka, a PSG tek jedan manje, njih 26. Hoće li Barcelona, nošena podrškom svojih navijača, uspjeti prekinuti dominaciju Parižana i podsjetiti na slavne dane, ili će PSG još jednom dokazati svoju snagu na katalonskom tlu? Odgovor ćemo dobiti u srijedu navečer, u spektaklu koji jamči dramu, vrhunski nogomet. Što se tiče izostanaka oba kluba imaju velikih problema. Tako kod Barcelone zbog ozljeda nema Brazilca Raphinhe, Španjolaca Gavia i Lopeza, te Nijemca Ter Stegena, dok kod PSG-a nema dvojice prvih napadača ove sezone – Francuza Dembelea, osvajača ovogodišnje nagrade Zlatna lopta i Douea.

Utakmice i prijenosi:

Union SG - Newcastle (18.45, Arenasport 2)

Qarabag - Kopenhagen (18.45, Arenasport 3)

Barcelona - PSG (21.00, Arenasport 1, HTV 2)

Monaco - Manchester City (21.00, Arenasport 2)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (21.00, Arenasport 3)

Villarreal - Juventus (21.00, Arenasport 4)

Napoli - Sporting (21.00, Arenasport 6)

Arsenal - Olympiacos (21.00, Arenasport 7)

Bayer Leverkusen - PSV (Arenasport 8)