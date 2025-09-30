Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
UZBUDLJIVA VEČER

UŽIVO Dva Hrvata u prvih 11 u Ligi prvaka, legendarni Mourinho se vratio u London

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
30.09.2025. u 20:08
Utakmice drugog kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
CHELSEA
-
BENFICA
Liga prvaka - 2. kolo, 21.00, Stamford Bridge, London
Početak
(Početak)

Sedam večernjih utakmica je počelo.

CHELSEA - BENFICA

Chelsea: Sanchez - Gusto, Chalobah, Badiashile. Cucurella - Fernandez, Caicedo - Neto, Buonanotte, Garnacho - George

Benfica: Trubin - Dedić, Silva, Otamendi, Dahl - Rios, Barrenechea - Lukebakio, Sudakov, Aursnes - Pavlidis

DVOJICA NA KLUPI

Franjo Ivanović našao se na klupi za pričuve Benfice na gostovanju u Londonu kod Chelseaja, a Josip Šutalo je u rezervama Ajaxa na gostovanju u Marseilleu.

SUČIĆ U PRVIH 11 INTERA

Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sučić, Dimarco - Thuram, Martinez

Slavia: Stanek - Vlček, Chaloupek, Zima, Hashioka - Doudera, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod - Kušej

ORŠIĆ KREĆE PROTIV BAYERNA

Pafos: Michael - Luckassen, Goldar, David Luiz - Jaja, Pepe, Šunjić, Pileas - Oršić, Silva, Dragomir

Bayern: Neuer - Laimer, Kim, Upamecano, Guerreiro - Kimmich, Pavlović - Olise, Kane, Diaz - Jackson

LJESTVICA

Evo kako sada izgleda ljestvica Lige prvaka.
 

Tablice omogućuje Sofascore
PAROVI

Evo tko sve još večeras igra:
Atletico Madrid - Eintracht
Bodo/Glimt - Tottenham
Galatasaray - Liverpool
Inter - Slavia Prag
Marseille - Ajax
Pafos - Bayern

POČETAK

Lijepi pozdrav, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je novih sedam utakmica večernjeg programa Lige prvaka. U tekstualnom prijenosu uživo ćemo pratiti dvoboj Chelseaja i Benfice. U London se na klupi portugalskog kluba vratio Jose Mourinho, nekadašnji trener plavih. Očekujemo i neke hrvatske nogometaše u prvim sastavima.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još