UŽIVO Dva Hrvata u prvih 11 u Ligi prvaka, legendarni Mourinho se vratio u London

Chelsea: Sanchez - Gusto, Chalobah, Badiashile. Cucurella - Fernandez, Caicedo - Neto, Buonanotte, Garnacho - George
Benfica: Trubin - Dedić, Silva, Otamendi, Dahl - Rios, Barrenechea - Lukebakio, Sudakov, Aursnes - Pavlidis
Franjo Ivanović našao se na klupi za pričuve Benfice na gostovanju u Londonu kod Chelseaja, a Josip Šutalo je u rezervama Ajaxa na gostovanju u Marseilleu.
Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sučić, Dimarco - Thuram, Martinez
Slavia: Stanek - Vlček, Chaloupek, Zima, Hashioka - Doudera, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod - Kušej
Pafos: Michael - Luckassen, Goldar, David Luiz - Jaja, Pepe, Šunjić, Pileas - Oršić, Silva, Dragomir
Bayern: Neuer - Laimer, Kim, Upamecano, Guerreiro - Kimmich, Pavlović - Olise, Kane, Diaz - Jackson
Evo kako sada izgleda ljestvica Lige prvaka.
Evo tko sve još večeras igra:
Atletico Madrid - Eintracht
Bodo/Glimt - Tottenham
Galatasaray - Liverpool
Inter - Slavia Prag
Marseille - Ajax
Pafos - Bayern
Lijepi pozdrav, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je novih sedam utakmica večernjeg programa Lige prvaka. U tekstualnom prijenosu uživo ćemo pratiti dvoboj Chelseaja i Benfice. U London se na klupi portugalskog kluba vratio Jose Mourinho, nekadašnji trener plavih. Očekujemo i neke hrvatske nogometaše u prvim sastavima.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'
Velika transformacija HRT-ove novinarke, izgubila je više od 35 kg: Nekad sam mislila da neću uspjeti
Stiže sibirska anticiklona: Nakon blagog zahladnjenja stiže veliko, bit će i snijega
Okrenuo je leđa Putinu i dopustio Zelenskom da Rusiju tuče američkim raketama
Želite prijaviti greške?
Napadaju starije, maltretiraju vršnjake, lažu i urlaju: 'I nasilna djeca i njihovi roditelji moraju odgovarati'
Projekt OCTOPUS: Kreće masovna proizvodnja dronova, ovaj model bit će temelj europskog 'zida dronova'
'Proizvođače čeka 'crni' Božić, a građane nova poskupljenja mesa, mlijeka i prerađevina'
Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'
Još iz kategorije
VIDEO Tako se to radi! Pogledajte pogodak Marija Pašalića za veliki preokret Atalante u Ligi prvaka
Talijanska momčad koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić je ove sezone druga najefikasnija momčad u Serie A, ali teško je dolazila do izglednih prilika protiv belgijskog sastava
Malo će na hlađenje. Diego Simeone saznao kaznu za incident koji je zgrozio mnoge
Na konferenciji za novinare nakon ogleda protiv Liverpoola Simeone se ispričao zbog svog ponašanja, ali je naglasio da je tijekom cijelog susreta bio žrtva napada od strane domaćih navijača
Real u Kazahstanu oborio neobičan rekord Lige prvaka, evo o čemu se radi
Dok Realov kadar vrijedi 1,40 milijardi eura, kadar Kairata je po Transfermarktu procijenjen tek na 12,73 milijuna eura
Uefa strahuje od nereda, njemačkim navijačima zabranila gostovanje u Italiji
Odluka o nedolasku navijača njemačkog kluba donesena je nakon takvog prijedloga policijske uprave Napulj koja je bila u skladu odluke Napuljskog odbora za javni red i sigurnost.
Gvardiolov suigrač učinio je nezamislivo, nadmašiio i Messija i Ronalda, pogledajte ove brojke
Haaland sada "lovi" dva Messijeva rekorda. Najbrže do 60 golova za što je Messiju trebalo 80 utakmica i najmlađi igrač koji je zabio 60 golova u LP. Messi je to uspio sa 26 godina i 86 dana
Gvardiol briljirao u pobjedi Cityja: Englezi se dive Hrvatu, dobio je nestvarne ocjene
Manchester City pobjedom protiv Napolija otvorio je novu sezonu Lige prvaka, a jednu od ključnih uloga imao je Joško Gvardiol. Hrvatski stoper bio je među najboljim pojedincima na terenu i zaradio je visoke ocjene medija
Velika pobjeda Cityja, Joško Gvardiol odigrao sjajnu utakmicu i dobio ovacije u Manchesteru
Eintracht je ostvario visoku pobjedu protiv Galatasarayja, kao i Sporting nad Kairatom. Drama u Newcastleu trajala je do samog kraja
Nije izdržao: Vratar vatrenih do 82. minute bio je nesavladiv, do kraja primio dva gola
Bayer je izjednačio u 82. minuti prekrasnim golom Alexa Grimalda iz slobodnog udarca, da bi u 87. minuti Robert ponovno doveo Kopenhagen u vodstvo. Za konačnih 2-2 loptu u vlastitu mrežu poslao je grčki stoper Pantelis Hatzidiakos
Trener europskog prvaka utakmicu je vodio iz posebne lože s tribina: Evo što je tamo radio
Bayern je u Ligi prvaka svladao Chelsea (3:1), a naš je branič zamijenjen u 50. minuti. Nakon jednog duela, uhvatio se za koljeno
VIDEO Svijet bruji o Simeoneovom ludilu: Krenuo se tući s navijačima, morali su uletjeti zaštitari
Simeone se u trenucima slavlja domaćih navijača sukobio s dijelom publike, čak je nasrnuo na navijače. Morali su ga zadržavati članovi njegove momčadi i članovi osiguranja. Na koncu je dobio crveni karton i ranije je morao u svlačionicu.
Sedam večernjih utakmica je počelo.