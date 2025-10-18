Martinjak nokautirao prvaka za minutu i pol i proslavio pojas u Dinamovu dresu

Marko Martinjak još je jednom oduševio poklonike borbi u boksu bez rukavica (bare knuckle). U okršaju za naslov u bridger kategoriji organizacije BKB, Zagrepčanin je u Leedsu dovršio Engleza Dana Podmorea za samo minutu i pol.

No, u ringu trokutasta oblika nije sve išlo tako glatko kako se čini iz ovakva uvoda u opis zbivanja. Jer, već u 15 sekundi Marko se našao na podu. Pogodio ga je Podmore desnim "overhandom" no nakon koluta unazad skočio je Martinjak kao oparen te je, odgurujući ga, dao sucu do znanja da je spreman nastaviti borbu.

A nastavak će pokazati da ga je taj nokdaun samo razjario. Jer, ono što je uslijedilo bila je oluja svih oluja koju njegov engleski protivnik nije mogao podnijeti. Nakon prvog nokdauna još se nekako i ustao ali već tada nije bio sposoban za nastaviti borbu pa da je hrvatski borac vrlo brzo dokrajčio.

Još jednu veliku pobjedu, Martinjak je proslavio navlačenjem Dinamove desetke sa svojim imenom na leđima a potom je zabavljao publiku svojim izjavama.

Upitan kako se osjećao, nakon što je najavio da će to biti samo još jedan dan u uredu, kada je tako brzo završio na podu, Marko je otpovrnuo:

- Ne možeš biti prvak samo da ti udaraš i zadaješ udarce već moraš i nešto primiti.

A sjajno je kako se brzo oporavio od takva udarca, no pitanje je koliko će mu trebati da se oporavi od ozljede koju je zadobio.

- Mislim da sam slomio ruku no oporavit ću se da se mogu boriti sljedeće godine.

A nakon što je postao dvostrukim prvakom, jer je pojasu iz super cruiserweighta pridodao i ovaj u bridgerweightu, Martinjak želi i treći naslov.

- Želim se boriti s teškaškim prvakom Gustavom Trujillom.

Dakako, prije toga proslavit će ovaj uspjeh sa svojim navijačima kojih je 16 došlo iz Hrvatske u Leeds. Nakon toga će to proslaviti i sa svojom obitelji kojoj je poručio:

- Za tri dana moji roditelji slave 36. godišnjicu braka a oni su nakon jedne godine braka dobili ovoga psiha ovdje. I zato je ovaj pojas za njih.

Imao je Marko ponešto reći i za BKB rang-listu?

- Jeb.. BKB rangiranje. Zar ja nakon svega nisam najbolji borac kojeg imate, zar ja nisam pravi "pound for pound"? Mali momak iz male Hrvatske je.. sve i ja ću do učiniti bilo koga da mi suprotstavite.