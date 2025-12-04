Mario Hezonja opet je bio fantastičan, briljirao i nakon povratka iz reprezentacije

Bila je to neizvjesna utakmica koja je razriješena u samoj završnici. Pet minuta prije kraja rezultat je bio 69-69. Real je potom serijom 5-0 pobjegao na 74-69, no Efes je dvije minute prije kraja smanjio na dva koša minusa (72-74). Španjolski sastav je uzvratio novom serijom 7-0 razriješivši dvojbe oko pitanja pobjednika. Hezonja je predvodio Real sa 22 koša uz četiri skoka i četiri asistencije, Trey Lyles je dodao 11 koševa i pet skokova, a Chuma Okeke 10 koševa i pet skokova. Kod domaćina najefikasniji su bili Rolands Smits sa 21 košem, te Ercan Osmani sa 18 koševa. Nakon treće uzastopne pobjede i osme ove sezone, Real je na 10. mjestu sa skorom 8-6, dok je Efes na 15. poziciji s pet pobjeda i devet poraza.

Vodeći Hapoel Tel Aviv je pobijedio Asvel sa 87-80 upisavši 10. pobjedu, dok je francuski klub doživio 11. poraz. Dan Otru sa 18, te Jonathan Motley i Antonio Blakeney sa po 16 koševa predvodili su pobjednički sastav, dok je kod Asvela Nando De Colo zabio 20 koševa.

Slavio je i drugi izraelski klub, Maccabi Tel Aviv je na gostovanju iznenađujuće porazio Žalgiris sa 83-65. Maccabi je do četvrte pobjede predvodio Lonnie Walker sa 23 koša, a na drugoj strani je najefikasniji bio Sylvain Francisco sa 13 koševa.

U francuskom okršaju Monaco je pobijedio Paris sa 125-104. Elie Okobo je bio najefikasniji kod Monaca sa 26 koševa i osam asistencija, dok je Matthew Strazel dodao 22 koša i sedam asistencija. Kod Parižana istaknuo se Justin Robinson sa 24 koša. Monaco je na skoru 9-5, a Paris na 5-9. Susret između Olympiacosa i Fenerbahčea je odgođen zbog nevremena u Ateni.