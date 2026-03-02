Što sad čeka hrvatske košarkaše? Propustili smo veliku priliku, ali ima i dobra stvar

Veliku priliku, u kakvu će rijetki doći na tlu Njemačke, propustili su hrvatski košarkaši da prve četiri kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo završe s četiri pobjede i tako kupe apsolutni mir za ljetni nastavak natjecanja. Dakako, treba reći i to da nam je netko nudio prije dva dvoboja s Njemačkom da se bodovi podijele malo tko to i od samih igrača ne bi potpisao. Jer, ipak nam je sučelice bila reprezentacija zemlje svjetskih prvaka. Doduše, ne u najjačem mogućem sastavu (bez niza euroligaških igrača), ali momčad šampionskog samopouzdanja. Premda je tri i pol minute prije kraja susreta imala deset koševa prednosti (77:67), Hrvatska nije uspjela pobijediti. Pred 6000 domaćih navijača u Bonnu odvijala se prava drama koja je razriješena produžetkom kojeg su Nijemci izborili serijom od 10:0.

Nažalost, junaci zagrebačke pobjede - Šarić i Hezonja - ostali su u završnici bez svježine. Šarić je u ove dvije utakmice odigrao više minuta nego cijelu sezonu a Hezonji je ovo bila šesta utakmica u 11 dana. No, i unatoč tome, izbornik se u završnici oslanjao na njih a oni na dnu rezervoara energije nisu uspjeli pronaći nikakvu rezervu za prijelomne poteze. A u velikoj minutaži posustao je i Smith koji je bio na rubu triple-doublea (12 koševa, 9 skokova, 9 asista). Hezonja je kod 77:70 šutirao s krila tricu preko ruke, a potom se u napadu uporno igralo na Šarića koji nije dobio ono što se priželjkivalo - prekršaje za slobodna bacanja. Štoviše, Šarić je promašio otvorenu tricu i izgubio dvije lopte i Nijemci su za pripetavanje stekli ogromnu psihološku prednost. A naši su, u tom smislu, potonuli pa su domaćini na koncu slavili sa 91:89.

Ako u bilo kojem porazu ima utjehe, a u ovom ju je teško naći, onda je to da smo izgubili s manje od pet koševa razlike koliko je u Zagrebu iznosila hrvatska pobjeda (93:88) što na završnoj ljestvici može biti presudno. Hrvatska u srpnju igra kod kuće protiv Izraela te gostuje na Cipru nakon čega se sastavlja nova skupina sa šest reprezentacija. Uz Hrvatsku, Izrael i Njemačku, u tu će skupinu proći tri od četiri reprezentacije iz skupine F (Poljska, Nizozemska, Austrija, Latvija). Poljaci u toj skupini sada imaju omjer 4-0 i sigurno će biti naš protivnik u toj završnoj grupi iz koje će tri najbolje reprezentacije otići na SP.

Unatoč odveć velikom broju napadačkih skokova domaćina (čak 10 u prvih 10 minuta), Hrvatska je na prvi mali odmor otišla s prednošću (24:22) koje se značajno povećalo nakon što su se naši pod svojim košem počeli bolje graditi i hvatati odbijance. Kao i obično, oslonci igre naše reprezentacije u prvih 20 minuta bili su Hezonja (12 koševa) i Dario Šarić (9 koševa) ali i ovaj put, kao u Zagrebu, šuterski je eksplodirao Roko Badžim (14 koševa, četiri trice). Zahvaljujući njegovim tricama, Hrvatska se značajno odvojila nakon čega je naša prednost u 25. minuti dosegnula i "plus 15" (61:46).

Ironije li sudbine, rezultat je počeo padati izlaskom 217 cm visokog Brankovića, koji je podijelio tri "banane", i ulaskom Šarića kojeg je izbornik Mijatović prištedio zbog tri prekršaja. Ginuo je kapetan u svakom posjedu ali ga nije išlo pa je ostao na 11 koševa (trice 1od 6). Hezonja je na koncu bio najbolji strijelac utakmice (30 koševa, uz šut iz igre 11 od 24, za tricu 4 od 14) ali je i njegov tank presušio.

A zašto je Hrvatska ovu utakmicu izgubila zorno ilustrira promašeni šut Kramera 19 sekundi prije kraja kojeg su uhvatili njegovi suigrači a ne naši. Zapravo, u tom su napadu Nijemci triput šutirali ali nisu pogodili. Referirajući se na tu defenzivnu slabost, hrvatski izbornik je kazao:

- Mi smo u poluvremenu vodili devet razlike a Nijemci su imali 14 skokova. Na koncu su suparnici imali 20 napadačkih skokova a mi samo tri pa si samo zamislite koliko je to drugih ili trećih napada. Ne zagrađivanje u obrani nas je stajalo nove pobjede ali i par situacija defenzivne dekoncentracije pri njihovu tranzicijskom napadu. Da biste pobijedili Njemačku na njenom terenu morate biti 100 posto koncentrirani svih 40 minuta. Dakle, izlike nemamo.

Na tezu kolege Ružića da je Hrvatska umorna od poraza ovakvog profila Mijatović je rekao:

- Sve ove utakmice nisu finala, one su skupljanje bodova. Mi danas nismo osvojili bodove ali smo obranili prednost i Zagreba.

Utučeni su bili svi naši igrači a dobru dijagnozu je dao Roko Badžim:

- Nedostajalo nam je nešto u završnici, Nijemci su očito imali više energije. Kao sportašu teško mi je ovo pregristi. Ja jesam odigrao dvije dobre utakmice no sve bih to dao za ovu pobjedu.

Na istu temu zborio je i Danko Branković:

- Utakmicu smo izgubili u skoku. Teško vi možete dobiti Njemačku u gostima a da niste zadržali fokus cijelu utakmicu. A u produžetku je bilo teško zadržati potreban intenzitet. No, svaki poraz je lekcija za dalje.

Bogme, bila je ovo dobra lekcija vjerojatno i za samog izbornika koji će sigurno još dugo vrtjeti film ove utakmice i propitivati samog sebe je li učinio sve što je mogao da ovo ovako ne završi.

A njegov kolega Alex Mumbru može pak zahvaliti sportskoj sreći da ona Hezonjina trica s hrvatske polovice u posljednjoj sekundi nije ušla pa se neće naći na udaru kritika što bi bio slučaj da je Hrvatska pobijedila i u Bonnu.

- Ovo je velika pobjeda za nas jer Hrvatska je jako dobra momčad. Zaostajali smo 15 koševa no prilagodili smo obranu i zaustavili njihov napad. Hvala Bonnu na podršci koju smo imali svih 45 minuta.

A zahvaliti treba i Krameru koji je proradio tek pri kraju osnovnog dijela susreta kao i Oscaru Da Silvi na devet napadačkih skokova te kapetanu Johannesu Thiemannu (24 koša, 12 skokova) koji je nakon iscrpljujuće bitke sa sretnim završetkom priznao:

- Uh, jako smo sretni što smo ovo izvukli.