KVALIFIKACIJE ZA SP

Hrvatska nakon velike drame i produžetka poražena od Njemačke

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Igor Kralj/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Hina
01.03.2026.
u 20:09

Bio je to dramatičan susret koji je otišao u produžetke, a Hezonja je na kraju regularnog dijela zamalo pogodio dalekometnu tricu za pobjedu.

Hrvatska košarkaška reprezentacija bila je nadomak još jednoj pobjedi nad Njemačkom, ali je u dvoboju Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. odigranom u nedjelju u Bonnu ispustili 15 koševa prednosti iz treće četvrtine te na kraju izgubili s 91-89 (22-24, 19-26, 21-17, 15-10; 14-12) u produžetku.

Hrvatske strijelce je s 30 koševa  i sedam skokova predvodio Mario Hezonja. Roko Badžim je ubacio 14 poena, a po 12 su postigli Luka Božić i Jaleen Smith, koji je tome dodao po devet asistencija i devet skokova. Dario Šarić je završio s 11 koševa i pet skokova.

Kapetan Njemačke Johannes Thiemann je s 24 koša bio prvi strijelac pobjedničke reprezentacije, a imao je i 12 skokova. Oscar Da Silva je ubacio 15 poena i imao 11 skokova, a Jack Kayil je spojio 14 koševa i šest asistencija. 

Dva dana nakon sraza i pobjede nad aktualnim svjetskim i europskim prvacima u Draženovom domu, hrvatski košarkaši su gostovali u Bonnu. Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović se vodio načelom da se pobjednička momčad ne mijenja pa je prijavio istu dvanaestoricu igrača te poslao na parket početku utakmice istu petoricu, sa Šarićem i Ružićem pod košem te Hezonjom, Smithom i Mateom Drežnjakom na vanjskim pozicijama.

Otvaranje je bilo dobro i nakon nešto više od dvije minute Hrvatska je vodila 7-3. No, ponajviše zahvaljujući izrazitoj agresivnosti u skoku, Nijemci su odgovorili serijom 8-0 i preokrenuli zaostatak od četiri koša u istovjetnu prednost. Bio je to znak Mijatoviću za prvu minutu odmora, na koju je momčad dobro reagirala. Od njemačkih 13-9, Hrvatska se serijom 6-0 vratila u prednost. Nijemci su do kraja prve četvrtine još samo jednom poveli (19-18), a tricom i jednim pogođenim bacanjem Mario Hezonja je donio našoj reprezentaciji minimalnu prednost nakon prvog dijela dvoboja (24-22).

Nijemci su u prvoj četvrtini imali čak deset napadačkih skokova. Kad je taj segment igre stavljen pod kontrolu, Hrvatska je počela povećavati svoju prednost. Prvi put je +6 (30-24) donio Jaleen Smith polaganjem u 14. minuti. U 16. minuti je Luka Božić nakon skoka u napadu položio za +8 (34-26).

Taj je rast nakratko zaustavljen, kad su Nijemci od -8 (37-29) nakon trice Roka Badžima, napravili 6-0 i došli na samo dva koša zaostatka (37-35) u 18. minuti. Tada je Badžim povezao još dvije trice, pogodio i dva bacanja, a kad je Hezonja 49 sekundi prije kraja poluvremena pogodio tricu, Hrvatska je otišla na +9 (48-39). Toliko je i ostalo za drugo poluvrijeme (50-41), iako je sa zvukom sirene Badžim imao otvorenu tricu.

Kako je završila prvo poluvrijeme, hrvatska reprezentacija je nastavila igrati i u trećoj četvrtini. Zahvaljujući tome u 23. minuti je Luka Božić pogodio bacanja za prvu dvoznamenkastu prednost (55-45), a nakon Badžimove trice u 25. minuti bilo je velikih +15 (61-46). No, Nijemci se nisu predavali i ponajviše zahvaljujući Malteu Delowu su uspjeli prepoloviti zaostatak do 29. minute (65-58), a tricom Louisa Olindea sa zvukom sirene su smanjili na samo pet koševa (67-62).

Odmor je prekinuo njemački niz pa su Smithovom tricom i Hezonjinim zakucavanjem hrvatski košarkaši opet otišli na +10 (72-62). Kad je David Škara pogodio tricu za +10 (77-67) na tri i pol minute prije kraja, činilo se da će Hrvatska po drugi put u tri dana pobijediti Njemačku. No, prerano su hrvatski reprezentativci počeli "cijediti" sat. Ponestalo je preciznosti u napadu, a na drugoj strani su po tricu i dvicu ubacili Jack Kayil i David Kramer i u zadnju minutu se ušlo sa 77-77. Kramer je imao dva šuta za pobjedu, ali je promašio tricu i dvicu, da bi Mario Hezonja sa sirenom gađao sa svoje polovice. Lopta je udarila u ploču, pogodila obruč, ali nije prošla kroz mrežicu pa je utakmica otišla u produžetak.

Dodatnih pet minuta je Luka Božić otvorio pogođenim slobodnim bacanjima, nakon čega su Nijemci u dvije i pol minute napravili 9-0 i poveli 86-79. Tad je Mario Hezonja preuzeo svu napadačku odgovornost na sebe. U posljednje dvije minute je ubacio 10 poena. NIje spriječio poraz, ali ga je sveo na samo dva koša (89-91) pa je Hrvatska u prednosti ako će završiti s istim brojem bodova na kraju natjecanja, zbog pobjede od pet koševa u Zagrebu.

U drugoj utakmici u skupini Izrael je s 83-54 pobijedio Cipar pa je nakon kompletiranog četvrtog kola Hrvatska prva s učinkom 3-1, koliko ima i Njemačka. Izrael je došao na 2-2, a na začelju je Cipar s 0-4.

Do kraja natjecanja u prvoj fazi kvalifikacija, hrvatski košarkaši će još gostovati na Cipru (3. srpnja) i ugostiti Izrael (6. srpnja). Prve tri reprezentacije, a to će biti Hrvatska, Njemačka i Izrael, u drugom dijelu kvalifikacija će se spojiti s tri najbolje reprezentacije iz skupine F u kojoj su trenutačno na tim pozicijama Poljska (3-0), Nizozemska (2-2) i Austrija (1-3), a zadnja je Latvija (1-2).
rubinet
rubinet
20:19 01.03.2026.

Za veće dosege naša košarkaška vrsta mora imati dulju klupu. Dva odlična igrača (Šarić,Hezonja) nisu dostatna...Trebaju pomoć.

AO
Ozem Pički
20:18 01.03.2026.

Izgubili dobivenu utakmicu zahvaljujući pogrešnim procjenama izbornika. Šarića vratio u igru na +13 a vadi ga na -7. Sve rečeno. Vidno raspoložene Badžima i Brankovića koristio premalo. Bit će im ovo dobra lekcija. Valjda će nešto i naučiti.

Avatar majkarusija
majkarusija
21:17 01.03.2026.

Vrlo čudno vođenje utakmice u zadnjoj četvrtini stožera koji su totalno raspadnutu repku doveli u poziciju da rasturaju svjetske prvake na njihovom terenu.

