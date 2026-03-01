Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Počeo novi iranski napad na Izrael. Stranka bivšeg predsjednika: Ahmadinejad nije mrtav
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
VIDEO 'Iran ne može dobiti ovaj rat! Ako ih Trump odmakne od Rusije i Kine, bio bi to najjači geopolitički potez u zadnjih 30 godina'
FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROPUSTILI 15 KOŠEVA PREDNOSTI

Reakcije košarkaša nakon poraza: Nijemci se nikad ne predaju, trebamo kriviti sebe

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
01.03.2026.
u 22:00

Reprezentativac Roko Badžim ponovno je bio dvoznamenkast uz četiri postignute trice: „Nijemci se nikad ne predaju, igraju uvijek isto i jednostavno su nas slomili na kraju. Mi smo izgubili ritam, oni su pogodili neke teške šuteve, no na kraju trebamo pogledati sebe i sebe kriviti za ovaj poraz.“

Hrvatska košarkaška reprezentacija doživjela je prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo no i dalje drži prvi mjesto skupine E. Na gostovanju kod Njemačke poražena je nakon produžetka s 91:89.

Reprezentativac Roko Badžim ponovno je bio dvoznamenkast uz četiri postignute trice: „Nijemci se nikad ne predaju, igraju uvijek isto i jednostavno su nas slomili na kraju. Mi smo izgubili ritam, oni su pogodili neke teške šuteve, no na kraju trebamo pogledati sebe i sebe kriviti za ovaj poraz.“

Danko Branković je u ovoj utakmici pokazao stečenu zrelost, a uz tri blokade pokazao je i veliku dozu obrambene agresivnosti: „Teška utakmica koja se izgubila najprije na skoku, iako smo vodili na poluvremenu s 9 poena. No, i dalje smo puno gubili na tom skoku, nismo to uspjeli iskontrolirati i to se realiziralo za njih. Svaki poraz je neka lekcija za dalje, i dalje ćemo ući s još većim trudom i zalaganjem u defanzivnom smislu, ali i napadačkom. Teško je igrati u Njemačkoj protiv svjetskih i europskih prvaka, no mislim da smo zaslužili pobijediti ovu utakmicu, ali u produžetku je zaista teško držati isti nivo.“

Izbornik Tomislav Mijatović nije mogao biti zadovoljan porazom, no ističe da su njegovi igrači odigrali odlične dvije utakmice u ovom ciklusu:

„Čestitke objema ekipama na sjajnoj košarkaškoj partiji  i u Zagrebu i u Bonnu, mislim da su gledatelji mogli uživati u prikazanome. Naravno, nama ostaje žal za propuštenom prilikom. Namjerno sam spomenuo propuštenu priliku jer sam uvjerenja da smo pružili dovoljno dobru partiju u oba susreta. Suprotstavili smo se njemačkoj reprezentaciji i, bez obzira na izostanke u njihovoj ekipi, to je reprezentacija s iskustvom pobjeđivanja i našim igračima skidam kapu do poda. Ponavljam, ostaje velika žal jer smo utakmicu kontrolirali, u trećoj četvrtini imali 15 razlike, no ponekad zbog manjka koncentracije ili nedovoljne komunikacije ili brzine zagrađivanja dozvolili smo 17 razlike u napadačkim skokovima na njihovu stranu, što nas je, na kraju, i koštalo ove utakmice. Glave gore, napravili smo vrlo solidan posao kroz ovaj prozor. Ostali smo prvi u skupini i tamo i želimo ostati i želimo skupljati bodove koji nas vode k našem krajnjem cilju, a to je Svjetsko prvenstvo u Katru.
Ključne riječi
Tomislav Mijatović Hrvatska košarkaška repezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Alex Mumbru

Njemački izbornik: Mučili smo se protiv Hrvata, ovo je velika pobjeda za nas

"Dosta smo patili, ali smo napravili prilagodbu u obrani kako bi zaustavili hrvatski napad i počeli se vraćati korak po korak. Igrači su se snažno borili i na kraju došli do velike pobjede za nas", rekao je Mumbru koji je preuzeo Njemačku nakon što je momčad 2023. iznenađujuće osvojila naslov svjetskog prvaka, a potom je nastavio trofejni put osvajanjem europskog naslova na prošlogodišnjem EuroBasketu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!