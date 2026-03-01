Reakcije košarkaša nakon poraza: Nijemci se nikad ne predaju, trebamo kriviti sebe

Hrvatska košarkaška reprezentacija doživjela je prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo no i dalje drži prvi mjesto skupine E. Na gostovanju kod Njemačke poražena je nakon produžetka s 91:89.

Reprezentativac Roko Badžim ponovno je bio dvoznamenkast uz četiri postignute trice: „Nijemci se nikad ne predaju, igraju uvijek isto i jednostavno su nas slomili na kraju. Mi smo izgubili ritam, oni su pogodili neke teške šuteve, no na kraju trebamo pogledati sebe i sebe kriviti za ovaj poraz.“

Danko Branković je u ovoj utakmici pokazao stečenu zrelost, a uz tri blokade pokazao je i veliku dozu obrambene agresivnosti: „Teška utakmica koja se izgubila najprije na skoku, iako smo vodili na poluvremenu s 9 poena. No, i dalje smo puno gubili na tom skoku, nismo to uspjeli iskontrolirati i to se realiziralo za njih. Svaki poraz je neka lekcija za dalje, i dalje ćemo ući s još većim trudom i zalaganjem u defanzivnom smislu, ali i napadačkom. Teško je igrati u Njemačkoj protiv svjetskih i europskih prvaka, no mislim da smo zaslužili pobijediti ovu utakmicu, ali u produžetku je zaista teško držati isti nivo.“

Izbornik Tomislav Mijatović nije mogao biti zadovoljan porazom, no ističe da su njegovi igrači odigrali odlične dvije utakmice u ovom ciklusu:

„Čestitke objema ekipama na sjajnoj košarkaškoj partiji i u Zagrebu i u Bonnu, mislim da su gledatelji mogli uživati u prikazanome. Naravno, nama ostaje žal za propuštenom prilikom. Namjerno sam spomenuo propuštenu priliku jer sam uvjerenja da smo pružili dovoljno dobru partiju u oba susreta. Suprotstavili smo se njemačkoj reprezentaciji i, bez obzira na izostanke u njihovoj ekipi, to je reprezentacija s iskustvom pobjeđivanja i našim igračima skidam kapu do poda. Ponavljam, ostaje velika žal jer smo utakmicu kontrolirali, u trećoj četvrtini imali 15 razlike, no ponekad zbog manjka koncentracije ili nedovoljne komunikacije ili brzine zagrađivanja dozvolili smo 17 razlike u napadačkim skokovima na njihovu stranu, što nas je, na kraju, i koštalo ove utakmice. Glave gore, napravili smo vrlo solidan posao kroz ovaj prozor. Ostali smo prvi u skupini i tamo i želimo ostati i želimo skupljati bodove koji nas vode k našem krajnjem cilju, a to je Svjetsko prvenstvo u Katru.