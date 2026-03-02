VIDEO Đoković ukrao svu pažnju na utakmici Lakersa: LeBron i Dončić mu prišli s molbom

Košarkaši LA Lakersa na svom su parketu svladali Sacramento Kingse sa 128:104 predvođeni Lukom Dončićem (29 poena, pet skokova i devet asistencija) i LeBronom Jamesom (24 koša). Ipak, zvijezdama na parketu svu pažnju ukrala je zvijezda na tribinama budući da se u prvim redovima Crypto.com Arene nalazio slavni Novak Đoković.

Vjerojatno najvećeg tenisača svih vremena u publici su mnogi tražili fotografiju, a kako je bio posebni gost Lakersa kamere su stalno pokazivale. Među onima koji su ga tražili fotografiju su i LeBron i Dončić koji su mu prišli odmah nakon kraja utakmice. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Đoković je veliki zaljubljenik u košarku i ne krije kako je veliki navijač Crvene Zvezde. U Kaliforniji se sprema za nastup na jakom turniru iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu koji počinje u srijedu. Turnir u kalifornijskoj pustinji zbog jačine i prestiža često zovu petim Grand Slamom, a Đoković je s pet naslova najuspješniji tenisač u povijesti turnira (zajedno s Rogerom Federerom koji ga je također osvojio pet puta).

Njegovom prisutnošću nakon utakmice najoduševljeniji je bio Dončić: "Mislim, posebno kada je riječ o Novak Đokoviću… Znate, za mene je on najveći svih vremena. To što je on bio ovdje i što me gledao jednostavno je nevjerojatno. Razgovarali smo, vjerojatno ćemo se vidjeti i nakon ovoga, tako da sam jako uzbuđen što je došao" - rekao je Slovenac.