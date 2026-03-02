Naši Portali
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
KAKVO DRUŠTVO

VIDEO Đoković ukrao svu pažnju na utakmici Lakersa: LeBron i Dončić mu prišli s molbom

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
02.03.2026.
u 09:33

U Kaliforniji se sprema za nastup na jakom turniru iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu koji počinje u srijedu

Košarkaši LA Lakersa na svom su parketu svladali Sacramento Kingse sa 128:104 predvođeni Lukom Dončićem (29 poena, pet skokova i devet asistencija) i LeBronom Jamesom (24 koša). Ipak, zvijezdama na parketu svu pažnju ukrala je zvijezda na tribinama budući da se u prvim redovima Crypto.com Arene nalazio slavni Novak Đoković.

Vjerojatno najvećeg tenisača svih vremena u publici su mnogi tražili fotografiju, a kako je bio posebni gost Lakersa kamere su stalno pokazivale. Među onima koji su ga tražili fotografiju su i LeBron i Dončić koji su mu prišli odmah nakon kraja utakmice. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Đoković je veliki zaljubljenik u košarku i ne krije kako je veliki navijač Crvene Zvezde. U Kaliforniji se sprema za nastup na jakom turniru iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu koji počinje u srijedu. Turnir u kalifornijskoj pustinji zbog jačine i prestiža često zovu petim Grand Slamom, a Đoković je s pet naslova najuspješniji tenisač u povijesti turnira (zajedno s Rogerom Federerom koji ga je također osvojio pet puta).

Njegovom prisutnošću nakon utakmice najoduševljeniji je bio Dončić: "Mislim, posebno kada je riječ o Novak Đokoviću… Znate, za mene je on najveći svih vremena. To što je on bio ovdje i što me gledao jednostavno je nevjerojatno. Razgovarali smo, vjerojatno ćemo se vidjeti i nakon ovoga, tako da sam jako uzbuđen što je došao" - rekao je Slovenac.
LA Lakers LeBron James Luka Dončić Novak Đoković

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Alex Mumbru

Njemački izbornik: Mučili smo se protiv Hrvata, ovo je velika pobjeda za nas

"Dosta smo patili, ali smo napravili prilagodbu u obrani kako bi zaustavili hrvatski napad i počeli se vraćati korak po korak. Igrači su se snažno borili i na kraju došli do velike pobjede za nas", rekao je Mumbru koji je preuzeo Njemačku nakon što je momčad 2023. iznenađujuće osvojila naslov svjetskog prvaka, a potom je nastavio trofejni put osvajanjem europskog naslova na prošlogodišnjem EuroBasketu.

