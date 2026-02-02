Marin Čilić otkazao nastup za Hrvatsku, objašnjeno zbog čega

Hrvatska Davis Cup reprezentacija će biti značajno pomlađena u predstojećem dvoboju protiv Danske, nakon što je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić otkazao nastup, a izbornik Ivan Dodig je umjesto njega pozvao Osječanina Mateja Dodiga, priopćili su u ponedjeljak iz Hrvatskog teniskog saveza (HTS).

Dvoboj prvog kola kvalifikacija za nastup na završnom turniru Davis Cupa bit će odigran u petak i subotu u varaždinskoj Areni, a otkaz 38-godišnjeg hrvatskog rekordera po broju odigranih susreta (35), ukupnih pobjeda (43) i pobjeda u pojedinačnim dvobojima (33) te osvajača Davis Cupa iz 2018. pojasnio je izbornik Ivan Dodig.

"Nažalost, Marin u ovom susretu neće biti s nama. Poslije Australian Opena imao je ozljedicu koja ga je na nekoliko dana usporila pa neće biti na vrijeme spreman za ovaj susret", rekao je izbornik te dodao:

"Već je najavljen Luka Mikrut, a sada i Matej Dodig. Bit ćemo u jako pomlađenom sastavu u ovom susretu, ali to su momci pred kojima je budućnost u Davis Cupu, koji se moraju polako nametati. Nadam se da će iskoristiti svoju priliku. Takva je situacija, nedostaju nam Borna Ćorić i Marin Čilić, ali moramo se 'skupiti'. Igramo pred domaćom publikom i nadam se da ćemo

izaći kao pobjednici u ovom susretu."

Uz spomenutog 21-godišnjeg Luku Mikruta i 20-godišnjeg Mateja Dodiga, za nastup u pojedinačnim dvobojima će konkurirati 20-godišnji Dino Prižmić, dok će se izbornik u paru moći osloniti na najiskusnije igrače u ovom sastavu, 32-godišnjeg Matu Pavića i 37-godišnjeg Nikolu Mektića.

"Znamo da su Marin i Borna niz godina bili nositelji naše reprezentacije, uvijek su bili tu i naši najveći uspjesi su došli s njima. Sigurno nam je ovo malo otežavajuće, ali igramo pred domaćom publikom. Mislim da smo favoriti, da će se momci nametnuti i iskoristiti svoju priliku", poručio je Ivan Dodig.

Oslabljena je i danska reprezentacija, jer zbog ozljede u Varaždin ne dolazi najbolji danski tenisač Holger Rune. Tako će najbolje rangirani danski igrač u Varaždinu biti Elmer Moeller, 119. na pojedinačnoj ATP ljestvici. Uz njega su još nominirani August Holmgren (193.), Carl Emil Overbeck (506.), Johannes Ingildsen (122. u paru) i Oskar Brostroem Poulsen (483. u paru).

Pobjednik dvoboja Hrvatske i Danske će za mjesto među osam najboljih reprezentacija koje će se boriti na završnom turniru igrati protiv boljeg iz dvoboja reprezentacija Njemačke i Perua.