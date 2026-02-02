Naši Portali
Protiv Danske

Marin Čilić otkazao nastup za Hrvatsku, objašnjeno zbog čega

VL
Autor
Hina
02.02.2026.
u 12:41

"Nažalost, Marin u ovom susretu neće biti s nama. Poslije Australian Opena imao je ozljedicu koja ga je na nekoliko dana usporila pa neće biti na vrijeme spreman za ovaj susret", rekao je izbornik

Hrvatska Davis Cup reprezentacija će biti značajno pomlađena u predstojećem dvoboju protiv Danske, nakon što je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić otkazao nastup, a izbornik Ivan Dodig je umjesto njega pozvao Osječanina Mateja Dodiga, priopćili su u ponedjeljak iz Hrvatskog teniskog saveza (HTS).

Dvoboj prvog kola kvalifikacija za nastup na završnom turniru Davis Cupa bit će odigran u petak i subotu u varaždinskoj Areni, a otkaz 38-godišnjeg hrvatskog rekordera po broju odigranih susreta (35), ukupnih pobjeda (43) i pobjeda u pojedinačnim dvobojima (33) te osvajača Davis Cupa iz 2018. pojasnio je izbornik Ivan Dodig.

"Nažalost, Marin u ovom susretu neće biti s nama. Poslije Australian Opena imao je ozljedicu koja ga je na nekoliko dana usporila pa neće biti na vrijeme spreman za ovaj susret", rekao je izbornik te dodao:

"Već je najavljen Luka Mikrut, a sada i Matej Dodig. Bit ćemo u jako pomlađenom sastavu u ovom susretu, ali to su momci pred kojima je budućnost u Davis Cupu, koji se moraju polako nametati. Nadam se da će iskoristiti svoju priliku. Takva je situacija, nedostaju nam Borna Ćorić i Marin Čilić, ali moramo se 'skupiti'. Igramo pred domaćom publikom i nadam se da ćemo
izaći kao pobjednici u ovom susretu."

Uz spomenutog 21-godišnjeg Luku Mikruta i 20-godišnjeg Mateja Dodiga, za nastup u pojedinačnim dvobojima će konkurirati 20-godišnji Dino Prižmić, dok će se izbornik u paru moći osloniti na najiskusnije igrače u ovom sastavu, 32-godišnjeg Matu Pavića i 37-godišnjeg Nikolu Mektića.

"Znamo da su Marin i Borna niz godina bili nositelji naše reprezentacije, uvijek su bili tu i naši najveći uspjesi su došli s njima. Sigurno nam je ovo malo otežavajuće, ali igramo pred domaćom publikom. Mislim da smo favoriti, da će se momci nametnuti i iskoristiti svoju priliku", poručio je Ivan Dodig.

Oslabljena je i danska reprezentacija, jer zbog ozljede u Varaždin ne dolazi najbolji danski tenisač Holger Rune. Tako će najbolje rangirani danski igrač u Varaždinu biti Elmer Moeller, 119. na pojedinačnoj ATP ljestvici. Uz njega su još nominirani August Holmgren (193.), Carl Emil Overbeck (506.), Johannes Ingildsen (122. u paru) i Oskar Brostroem Poulsen (483. u paru).

Pobjednik dvoboja Hrvatske i Danske će za mjesto među osam najboljih reprezentacija koje će se boriti na završnom turniru igrati protiv boljeg iz dvoboja reprezentacija Njemačke i Perua.
Ključne riječi
tenis Marin Čilić

