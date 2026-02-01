Naši Portali
UŽIVO
SPEKTAKL U FINALU

Ništa od senzacije: Đoković uzeo prvi set pa stao, Alcaraz osvojio Australian Open

Australian Open
Foto: EDGAR SU/REUTERS
1/5
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 12:50

U epskom finalu na Rod Laver Areni, mladi Španjolac Carlos Alcaraz srušio je Novaka Đokovića rezultatom 3:1 u setovima i postao najmlađi tenisač u povijesti s osvojena sva četiri Grand Slam turnira. Đoković je doživio svoj prvi poraz u finalima Melbournea, gdje je do sada imao savršen omjer od deset pobjeda

Svijet tenisa svjedočio je povijesnom danu i onome što se čini kao konačna smjena generacija na samom vrhu. Carlos Alcaraz, dvadesetdvogodišnje čudo iz Murcije, pobjednik je Australian Opena nakon što je u spektakularnom finalu nadigrao Novaka Đokovića s 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Meč je ponudio sve ono što čini tenis velikim: nevjerojatan preokret, dramatične izmjene udaraca i na kraju, trijumf mladosti nad iskustvom. Početak meča nije nudio naznake ovakvog raspleta. Đoković, deseterostruki pobjednik Melbournea, krenuo je furiozno i dominantno, dopustivši Alcarazu tek dva poena na svom servisu u cijelom prvom setu. Činilo se da 38-godišnji Srbin, u potrazi za rekordnim 25. Grand Slam naslovom, kroči prema još jednoj rutinskoj pobjedi na svom omiljenom terenu. No, Alcaraz je imao drugačije planove.

Od početka drugog seta na terenu se pojavio neki drugi igrač. Španjolac je podigao razinu agresivnosti, počeo je bolje čitati Đokovićev servis i preuzimati kontrolu u dužim izmjenama. Hladniji uvjeti i djelomično zatvoren krov Rod Laver Arene kao da su mu dali dodatnu energiju. Uzeo je drugi set istim rezultatom kojim je izgubio prvi, 6:2, i time potpuno vratio neizvjesnost u meč. Treći set potvrdio je promjenu zamaha, a Alcarazova nevjerojatna brzina i sposobnost pretvaranja obrane u napad počeli su sve više iscrpljivati Đokovića, koji je u polufinalu vodio tešku bitku u pet setova protiv Jannika Sinnera. Mladi Španjolac osvojio je i treći set sa 6:3, dovevši se na korak do ispisivanja povijesti.

Četvrti set donio je vrhunac drame. Svjestan da mu je ovo možda posljednja prilika za povratak, Đoković je dao sve od sebe. Spašavao je break lopte, dizao publiku na noge i borio se poput lava, podsjećajući zašto ga smatraju jednim od najvećih svih vremena. Ipak, Alcaraz je ostao ledeno miran. Kod rezultata 5:5, iskoristio je svoju priliku, slomio Đokovićev servis i potom sigurno odservirao za meč, pobjedu i titulu. Padom na leđa proslavio je svoj sedmi Grand Slam naslov, ali i puno više od toga.

Ovom pobjedom Carlos Alcaraz kompletirao je takozvani "Career Grand Slam", osvojivši naslove na sva četiri najveća svjetska turnira. Sa samo 22 godine i 272 dana, postao je najmlađi tenisač u Open eri kojem je to pošlo za rukom, srušivši rekord Rafaela Nadala, koji je trijumf pratio iz lože. Za Đokovića, ovo je bio bolan poraz. Ne samo da je ostao bez rekordne 25. titule, već je po prvi put u karijeri osjetio gorčinu poraza u finalu Australian Opena, turnira koji je obilježio njegovu karijeru. Melbourne je dobio novog kralja, a tenis je dobio potvrdu da je budućnost već stigla.
Ključne riječi
Carlos Alcaraz Novak Đoković Australian Open

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
13:24 01.02.2026.

Oooooh, baš mi žao.

CR
crnikruh
13:43 01.02.2026.

Da Australci drže do sebe nikada više ne bi ovog Đokovića pustili u svoju zemlju zbog uvreda, poniženja i nepoštivanja Australije, a posebno u vrijeme korone.

KU
Kukaimotika
13:38 01.02.2026.

Stvarno mi nije jasno, ali iskreno mi odgovorite: zasto vi u redakciji tako upprno smatrate da nama u HR taj Djokovic ista vise znaci od bilo kojeg drugog svjetskog tenisaca? Pa zbog tog "iznimnog interesa" u HR objavljujete clanke oo njemu svaki drugi dan, od kojih svaki put procitam samo naslov! Jer, mogu razumjeti da je on vama u Srbiji tamo bitan, bio je i nama Ivanisevic, ali zasto pobogu smatrate da nas on u HR uopce zanima i da cemo tako zainteresirano citati clanke o njemu?

